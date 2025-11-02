Γιατί δεν πρέπει να βάζω νερό στα πιτσιλιστήρια του αυτοκινήτου - Ο άγνωστος λόγος

Η ορατότητα ενός οδηγού αποτελεί το A και το Ω για την ασφαλή κίνηση ενός αυτοκινήτου στην άσφαλτο, όμως οι περισσότεροι από εμάς αμελούμε την πλήρωση του «δοχείου νερού» των υαλοκαθαριστήρων, ενώ ακόμη και εάν το κάνουμε, προτιμούμε να βάζουμε νερό, το οποίο όμως δεν ενδείκνυται για αυτή τη χρήση.

Το παραπάνω, η αμέλεια δηλαδή της πλήρωσης του συγκεκριμένου δοχείου, μπορεί να μας θέσει σε μεγάλο κίνδυνο, ειδικά όταν έχουμε να διανύσουμε μεγαλύτερες αποστάσεις εκτός του αστικού και περιαστικού τοπίου, κάτι που συνήθως κάνουμε με σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες κίνησης. Ακόμη και η απλή παρουσία σκόνης μπορεί να μειώσει έως και 30% την ορατότητα, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για την δική μας την ασφάλεια αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Ο λόγος που δεν πρέπει να αμελούμε το δοχείο του συστήματος πλύσης του παρμπρίζ είναι ότι όταν θα χρειαστεί να καθαρίσουμε το τελευταίο, η πιθανότητα αυτό να είναι άδειο ή να αδειάσει κατά τη χρήση του μεγαλώνει σημαντικά. Γιατί όμως δεν πρέπει να γεμίζουμε το συγκεκριμένο δοχείο μόνο με νερό;

Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την εξωτερική θερμοκρασία, η οποία όταν είναι πολύ χαμηλή, υπάρχει περίπτωση το νερό να παγώσει με το πρόβλημα που παρουσιάζεται από αυτή τη φυσική ιδιότητα του νερού να είναι διπλό.

Από τη μία με το νερό παγωμένο δεν θα είμαστε σε θέση να καθαρίσουμε το παρμπρίζ από τους διάφορους ρύπους αφού αυτό δεν θα μπορεί να εκτοξευθεί από τα πιτσιλιστήρια προς το παρμπρίζ. Από την άλλη, το νερό σε μορφή πάγου διαστέλλεται και με τον μεγαλύτερο όγκο του μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κύκλωμα του συστήματος πλύσης του παρμπρίζ δημιουργώντας ρωγμές στα σωληνάκια ή ακόμη και στο ίδιο το δοχείο.

Ο επόμενος λόγος που δεν γεμίζουμε ποτέ μόνο με νερό το δοχείο είναι η δημιουργία αλάτων στο κύκλωμα που μπορεί να φράξει τόσο τα ίδια τα μπεκ όσο και τα σωληνάκι, ενώ μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ακόμη και στην αντλία του συστήματος.

Ένας ακόμη βασικός λόγος που δε γεμίζουμε το δοχείο μόνο με νερό είναι το γεγονός ότι το νερό από μόνο του δεν μπορεί να απομακρύνει όλους τους ρύπους που μπορεί να έχουν συσσωρευθεί στο παρμπρίζ μας. Χρειάζεται και το απαραίτητο «σαπούνι» αφού εκεί κολλάνε τα μόρια των ρύπων γι' αυτό και δεν αμελούμε ποτέ από το να προσθέτουμε και το κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό στο δοχείο μας.

Το συγκεκριμένο υγρό λειτουργεί και σαν καθαριστικό αναφορικά με τα άλατα του νερού για το κύκλωμα και την αντλία, ενώ κατεβάζει και το σημείο πήξεως του νερού σε χαμηλότερα επίπεδα από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου. Οπότε η πιθανότητα το εν λόγω υγρό να παγώσει σε συνθήκες όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζεται σημαντικά.

Tips για λύσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι να αποφεύγουμε τα υγρά που έχουν ως βάση τους την αμμωνία γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, για παράδειγμα στα λάστιχα του παρμπρίζ ξεραίνοντας τα.

Επίσης δεν βάζουμε ποτέ νερό απευθείας από τη βρύση, λόγω των αλάτων για τα οποία μιλήσαμε πιο πάνω. Χρησιμοποιούμε απεσταγμένο νερό, το οποίο μπορούμε να αγοράσουμε ή απλά να συγκεντρώσουμε από την μονάδα κλιματισμού του σπιτιού μας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούμε να προμηθευτούμε απεσταγμένο νερό τότε προσθέτουμε λευκό ξίδι (δεν μυρίζει έντονα όπως το παραδοσιακό), ενώ αν κινούμαστε σε συνθήκες όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες βάζουμε στο mix μπλε οινόπνευμα (πιο φτηνό) που κατεβάζει επίσης το σημείο πήξεως (περίπου μισό μπουκαλάκι).

Πηγή: carandmotor.gr