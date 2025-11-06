Το Mercedes-AMG GT XX Concept αλλάζει τα δεδομένα στην ηλεκτρική απόδοση

Η Mercedes-AMG παρουσίασε το CONCEPT AMG GT XX, ένα τεχνολογικό ορόσημο που αλλάζει τα δεδομένα στην ηλεκτρική απόδοση και καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ αντοχής. Το νέο hypercar της μάρκας από το Affalterbach δεν είναι απλώς ένα πρωτότυπο. Είναι η προπομπός της μελλοντικής πλατφόρμας AMG.EA, η οποία θα περάσει στην παραγωγή το 2026.

Η Mercedes-AMG απέδειξε τη δύναμη της νέας τεχνολογίας της στο Nardò Technical Center στην Ιταλία. Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές πίστες υψηλής ταχύτητας στον κόσμο. Εκεί, το CONCEPT AMG GT XX κατέρριψε 25 παγκόσμια ρεκόρ απόστασης, μεταξύ των οποίων και το κορυφαίο: 5.479 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες, δηλαδή 38% περισσότερα από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ για ηλεκτρικό όχημα.





Όμως το πιο εντυπωσιακό επίτευγμα ήρθε λίγες ημέρες αργότερα. Σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα που ονομάστηκε “Around the World in Eight Days”, εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν, δύο AMG GT XX κάλυψαν 40.075 χιλιόμετρα. Δηλαδή, την περίμετρο της Γης σε 7 ημέρες, 13 ώρες, 24 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Τα δύο αυτοκίνητα ολοκλήρωσαν τον άθλο με διαφορά μόλις 25 χιλιομέτρων μεταξύ τους, μετά από 3.177 γύρους στην πίστα των 12,68 χλμ.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, οι οδηγοί διατηρούσαν σταθερή ταχύτητα 300 χλμ/ώρα, σταματώντας μόνο για φόρτιση. Η ειδικά σχεδιασμένη High-Power Charging Hub της Mercedes-Benz στο Nardò, εξοπλισμένη με πρωτότυπο φορτιστή της Alpitronic, παρείχε ισχύ έως 850 kW. Μετά από κάθε στάση, το αυτοκίνητο επιτάχυνε ξανά στα 300 χλμ/ώρα, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο επί οκτώ συνεχόμενες ημέρες, ημέρα και νύχτα, σε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 35°C. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει όχι μόνο την ισχύ αλλά και τη σταθερότητα του νέου ηλεκτρικού συστήματος κίνησης της AMG, που άντεξε σε συνθήκες εξαντλητικής πίεσης χωρίς απώλεια απόδοσης.

Η καρδιά του CONCEPT AMG GT XX είναι το νέο AMG.EA powertrain, το οποίο συνδυάζει τρεις ηλεκτροκινητήρες axial-flux, δύο στον πίσω άξονα και έναν εμπρός. Το σύνολο αποδίδει πάνω από 1.000 kW (1.360 ίππους), καθιστώντας το ένα από τα ισχυρότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν ποτέ κατασκευαστεί. Οι κινητήρες αυτοί, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία YASA, είναι τρεις φορές πιο πυκνοί σε ισχύ από τους συμβατικούς και καταλαμβάνουν το ένα τρίτο του χώρου. Είναι ελαφρύτεροι, αποδοτικότεροι και μπορούν να αποδίδουν υψηλή ισχύ συνεχώς, χωρίς θερμικούς περιορισμούς.

Η επιτυχία του CONCEPT AMG GT XX δεν είναι απλώς ένα ρεκόρ, αλλά μια προεπισκόπηση του μέλλοντος της ηλεκτρικής απόδοσης. Το project έδειξε πως, με την κατάλληλη τεχνολογία και συνεργασία ανάμεσα σε αυτοκίνητο και υποδομή, τα ηλεκτρικά hypercars μπορούν να πετύχουν ταχύτητες, αποστάσεις και ρυθμούς φόρτισης που μέχρι σήμερα έμοιαζαν αδύνατοι.