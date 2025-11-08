9 στους 10 οδηγούς δεν το γνωρίζουν - Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο πινακίδων (φώτος)

Κάθε άνθρωπος που κάθεται πίσω από το τιμόνι είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τις πινακίδες οδικής σήμανσης, καθώς αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ομαλή συνύπαρξη των οδηγών στους δρόμους.

Όσο καλά, ωστόσο, και αν έχει μελετήσει κάποιος τα σήματα στους δρόμους, με το πέρασμα του χρόνου είναι αδύνατο να τα θυμάται όλα, ειδικά όταν ο αριθμός τους είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Επιπλέον, κάποια σήματα μοιάζουν μεταξύ τους σαν… δύο σταγόνες νερό, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους οδηγούς, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν.

Δύο από τα σήματα που χαρακτηρίζονται για την τρομακτική τους ομοιότητα είναι τα εικονιζόμενα. Αμφότερα έχουν στο εσωτερικό τους δύο βέλη που δείχνουν σε αντίθετες κατευθύνσεις, με τις διαφορές να εντοπίζονται -μεταξύ άλλων- στο σχήμα και το φόντο τους.

Η τριγωνικού σχήματος πινακίδα -υπό την ονομασία K-24- εντάσσεται στην κατηγορία των αναγγελίας κινδύνου και προειδοποιεί τους οδηγούς ότι επίκειται είσοδος από μονόδρομο ή από τμήμα οδού που περιλαμβάνει δύο καταστρώματα χωρισμένα ανά κατεύθυνση με μεσαία διαχωριστική νησίδα, σε τμήμα οδού με κυκλοφορία επί του αυτού οδοστρώματος προς τις δύο κατευθύνσεις, προσωρινά ή μόνιμα.

Αντιθέτως, η κυκλικού σχήματος πινακίδα (P-5) εντάσσεται στην οικογένεια των ρυθμιστικών και υποδηλώνει ότι λόγω στενότητας του οδοστρώματος, προτεραιότητα έχουν όσοι κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Όποιος δεν συμμορφώνεται με το εν λόγω σήμα τιμωρείται με πρόστιμο 80 ευρώ.

Σημειώνεται ότι υπάρχει και μία ακόμα πινακίδα που μοιάζει με τις προαναφερθείσες. Και σε αυτή (P-6) απεικονίζονται δύο βέλη που δείχνουν αντίθετες κατευθύνσεις και το φόντο τους είναι μπλε. Και αυτή η πινακίδα γνωστοποιεί στενότητα του οδοστρώματος, αλλά σε αυτή την περίπτωση προτεραιότητα έχουν όσοι την αντικρίζουν. Το πρόστιμο για τη μη συμμόρφωση με την εν λόγω πινακίδα ανέρχεται, επίσης, σε 80 ευρώ.

Όσο και να μοιάζουν οι παραπάνω πινακίδες, καλό είναι να θυμόμαστε τις διαφορές τους, ώστε, όταν τις συναντήσουμε, να γνωρίζουμε πώς να συμπεριφερθούμε, αφενός προκειμένου να είμαστε ασφαλείς πίσω από το τιμόνι, και αφετέρου για να αποφύγουμε τα πρόστιμα.

Πηγή: carandmotor.gr