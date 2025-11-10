Πώς πηγαίνει το Κοινωνικό Leasing στην Γαλλία; - Ποιο είναι το «αγκάθι»;

Μετά από ένα γρήγορο ξεκίνημα με 25.000 ταξινομήσεις τις πρώτες δύο ημέρες, η κοινωνική μίσθωση στη Γαλλία έχει φτάσει σε κανονικούς ρυθμούς. Με αυτόν τον ρυθμό, τα 10.000 οχήματα σε σύνολο 50.000 ΙΧ που εξακολουθούν να περιμένουν θα πρέπει να βρουν αγοραστές μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Από την πλευρά τους, οι αγοραστές έχουν καθυστερήσει να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό μοντέλο εν αναμονή αυτών των ευνοϊκών εμπορικών συνθηκών. Με κίνδυνο να αποσταθεροποιήσουν την εμπορική και οικονομική ισορροπία της αγοράς ή ακόμα και να αναζωπυρώσουν τον πόλεμο τιμών.

Πιο περιοριστικοί όροι αγοράς

Το Κοινωνικό Leasing στην Γαλλία παρουσίαζεται ως μηχανή καταστροφής υπολειμματικών αξιών λόγω των χαμηλών μισθωμάτων της, που μερικές φορές διατίθενται τα ηλεκτρικά ΙΧ για λιγότερο από 100 ευρώ το μήνα. Ωστόσο η κοινωνική μίσθωση στοχεύει στον εκδημοκρατισμό των ηλεκτρικών οχημάτων μεταξύ των πιο μετριοπαθών νοικοκυριών αλλά εν τέλει οι όροι για την επιλεξιμότητα των αιτήσεων ήταν ιδιαίτερα περιοριστικοί φέτος.

Εκτός από το ανώτατο όριο εισοδήματος, ένας καθοριστικός παράγοντας αφορά τις μετακινήσεις από και προς την εργασία. Αυτές πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 15 χλμ. και να εξαρτώνται από τη χρήση προσωπικού οχήματος για να πληρούν τις προϋποθέσεις για κοινωνική μίσθωση. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η υποχρεωτική ασφάλιση αυξάνει αναγκαστικά τη μηνιαία πληρωμή.

Κεντρικές επαναγορές

Αντιμέτωποι με τον προφανή κίνδυνο πτώσης των υπολειμματικών αξιών, μια σημαντική ανησυχία για τους διανομείς που δεν ενδιαφέρονται για αυτό το μέτρο βοήθειας αγοράς, αρκετοί κατασκευαστές έχουν προσαρμόσει την οργάνωσή τους. Διότι, ακόμη και αν οι μηνιαίες πληρωμές έχουν αυξηθεί λόγω της μείωσης της βοήθειας αγοράς, ένα μηνιαίο μίσθωμα 100 ευρώ δεν θα αντικατοπτρίζει ποτέ την πραγματική αξία ενός οχήματος.

Η Stellantis και η εταιρεία που έχει υπό την κατοχή της σχεδιάζουν να συγκεντρώσουν τις επαναγορές μέσω της θυγατρικής της Spoticar. Στόχος είναι η ανάληψη του οικονομικού κινδύνου από την επιστροφή οχημάτων μετά την τριετή περίοδο μίσθωσης.

Για άλλους, όπως οι αντιπρόσωποι της Renault, αυτή η πραγματικότητα απαιτεί τη δημιουργία ταμειακών αποθεμάτων για την πρόβλεψη των αποσβέσεων. Οι ανησυχίες των αντιπροσώπων αντικατοπτρίζονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που συσσωρεύονται στους στόλους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Πηγή: carandmotor.gr