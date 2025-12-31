Άνοιξε το μεγαλύτερο τούνελ αυτοκινητοδρόμου στον κόσμο στα 2.000 μέτρα ύψος - Σε ποια περιοχή κατασκευάστηκε

Η περάτωση του έργου συνιστά μια τεχνική πρόκληση, καθώς το γεωλογικά ασταθές υπέδαφος σε συνδυασμό με τη μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας, δυσκολεύει το εγχείρημα.

Η Κίνα στις 26 Δεκεμβρίου 2025 έδωσε στη κυκλοφορία τη σήραγγα Tianshan Shengli, μήκους 22,13 χιλιομέτρων, που διασχίζει τα βουνά Tianshan στην Περιφέρεια Xinjiang και αποτελεί μέρος του νέου αυτοκινητόδρομου G0711, ο οποίος συνδέει το βόρειο με το νότιο κομμάτι.

Με τα εγκαίνιά της, έγινε και επίσημα η μεγαλύτερη οδική σήραγγα στον κόσμο, ενώ την ίδια μέρα εγκαινιάστηκε και ο G0711, ένας από τους σημαντικότερους άξονες βορρά-νότου στη δυτική Κίνα.

Η νέα διαδρομή, έρχεται να αντικαταστήσει ένα πρώην ορεινό πέρασμα που συχνά έκλεινε τους χειμερινούς μήνες, μειώνοντας έτσι τον χρόνο του ταξιδιού από τρείς ώρες σε μόλις είκοσι λεπτά, ενώ για πρώτη φορά στα χρονικά καθίσταται εφικτή η σύνδεση βορρά νότου όλο το χρόνο.

Η σήραγγα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα αυτοκινητοδρόμων και αποτελείται από δύο ξεχωριστά τούνελ, το καθένα με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Μάλιστα, καθώς οι δημιουργοί γνωρίζουν ότι σε τόσο μεγάλες κατασκευές η αγωνία και η κλειστοφοβία που υφίστανται οι χρήστες της είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την οδική ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων, δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα μάλιστα και στο εφέ που που δημιουργείται στο θόλο της σήραγγας και δίνει την εντύπωση πως οδηγείς σε ανοιχτό χώρο.

Το έργο που ξεκίνησε στα μέσα του 2020 είναι μείζονος σημασίας για τις μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή, διότι διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ των βόρειων βιομηχανικών κέντρων και των νότιων γεωργικών περιοχών.

Ταυτόχρονα, η κατασκευή αποτελεί μέρος του κρατικού προγράμματος για την ανάπτυξη των υποδομών της δυτικής Κίνας, το οποίο στοχεύει στην καλύτερη σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών.

Θεωρείται μεγάλη τεχνική πρόκληση καθώς το βουνό είναι γεωλογικά ασταθές και οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις. Οι είσοδοι βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων, γεγονός που περιέπλεξε την κατασκευή.

Για την επιτάχυνση των εργασιών, η σήραγγα διανοίχθηκε από πολλές πλευρές ταυτόχρονα. Τα συστήματα εξαερισμού, φωτισμού και έκτακτης ανάγκης πληρούν τα κινεζικά πρότυπα ασφαλείας για μεγάλες ορεινές σήραγγες, ενώ διαθέτει επίσης και σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης.

Με μήκος 22,13 χιλιομέτρων, η σήραγγα Tianshan Shengli ξεπερνά όλες τις προηγουμένως γνωστές σήραγγες αυτοκινητοδρόμων. Η σήραγγα Gotthard στην Ελβετία έχει μήκος 16,9 χιλιόμετρα και η σήραγγα Yamate στο Τόκιο 18,2 χιλιόμετρα. Η νορβηγική σήραγγα Lærdal, με μήκος 24,5 χιλιόμετρα, παραμένει η μεγαλύτερη οδική σήραγγα στον κόσμο, αλλά δεν είναι αυτοκινητόδρομος.

Πηγή: carandmotor.gr