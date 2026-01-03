Η κινεζική BYD πρώτη στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων – Εκθρόνισε την Tesla του Μασκ

Οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία την Παρασκευή, παραχωρώντας τη θέση της ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο για το 2025 στον κινεζικό κολοσσό κατασκευής αυτοκινήτων BYD.

Η αμερικανική εταιρεία με επικεφαλής τον Έλον Μασκ κατέγραψε 418.227 παραδόσεις τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025, ανεβάζοντας τον αριθμό των πωλήσεών της για ολόκληρο το έτος σε περίπου 1,64 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα.

Αυτό σηματοδότησε μια μείωση στις πωλήσεις άνω του 8%, σε σύγκριση με το 2024.

Μια ημέρα νωρίτερα, η BYD ανακοίνωσε ότι πούλησε πέρσι 2,26 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι οι πωλήσεις της Tesla στο τελευταίο τρίμηνο θα επιβραδυνθούν λιγότερο, στις 449.000, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της εταιρείας FactSet.

Η μείωση των πωλήσεων έρχεται εν μέσω της κατάργησης φορολογικής πίστωσης 7.500 δολαρίων στις ΗΠΑ που εφαρμόστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025, με τους παρατηρητές του κλάδου να σημειώνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξισορροπηθεί η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα.

Αλλά ακόμη και πριν από αυτό, η Tesla είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες στις πωλήσεις σε βασικές αγορές λόγω της υποστήριξης του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Έλον Μασκ στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και σε άλλους ακροδεξιούς πολιτικούς.

Η Tesla αντιμετωπίζει επίσης τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την BYD και άλλες κινεζικές εταιρείες, καθώς και από ευρωπαϊκούς κολοσσούς.

Η BYD, με έδρα τη Σεντζέν, η οποία παράγει επίσης υβριδικά αυτοκίνητα, ανακοίνωσε την Πέμπτη ρεκόρ πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων τον τελευταίο χρόνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ