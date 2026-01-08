Άδεια κυκλοφορίας: Μπλόκο σε 11.000 οχήματα που εκκρεμεί η αντικατάσταση αερόσακου - 750.000 οι ανανεώσεις για το 2026

Σε περίπου 750.000 αναμένεται να ανέλθουν τα οχήματα για τα οποία θα ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας για το 2026, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Κωνσταντίνος Κουππής.

Ταυτόχρονα, ο κ. Κουππής είπε ότι δεν θα μπορεί να ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας για οχήματα που εκκρεμεί η αντικατάσταση αερόσακου και τα οποία ανέρχονται σύμφωνα με τα δεδομένα στο τέλος του 2025, στις 11.000, από τις συνολικά 100.500 που είχαν ανακοινωθεί στο περσινό έτος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουππής είπε ότι ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου η διαδικασία ανανέωσης της άδειας Κυκλοφορίας για το 2026 και συνεχίζεται μέχρι τις 11 Μαρτίου, στις 12 τα μεσάνυχτα και πρόσθεσε πως με βάση τα περσινά δεδομένα, αναμένεται ότι θα ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας για περίπου 750.000 οχήματα.

Ανέφερε ότι «υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα και δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία να δοθεί παράταση».

Αναφερόμενος στη διαδικασία, ο κ. Κουππής είπε ότι αυτή είναι αρκετά εύκολη και πραγματοποιείται δικτυακά από την ιστοσελίδα του τμήματος.

Είπε ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα για ανανέωση της άδειας για 3, 9 ή 12, αναλόγως τι επιλέγει ο ιδιοκτήτης του οχήματος και πρόσθεσε πως προϋπόθεση είναι να υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό καταλληλότητας και ασφάλεια οχήματος σε ισχύ.

Ο Λειτουργός του ΤΟΜ ανέφερε ότι θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για όσους οδηγούς προχωρήσουν στη ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος του, μετά την καταληκτική ημερομηνία που είναι η 11η Μαρτίου του 2026.

Είπε ακόμη ότι έχουν μπει κάποιες επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες στο σύστημα και πρόσθεσε πως «για να είναι σίγουρος ο ιδιοκτήτης του οχήματος ότι έχει ολοκληρωθεί διαδικασία ανανέωσης της άδειας πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη του το μήνυμα ‘εκτύπωση της άδειας κυκλοφορίας’ και να δει το χαρακτηριστικό πλαίσιο με τα νούμερα του οχήματος του μέσα».

Επιπλέον, ο κ. Κουππής είπε στο ΚΥΠΕ ότι όσοι οδηγοί έχουν εκκρεμή ανάκληση για αντικατάσταση του αερόσακου του οχήματος και έχει παρέλθει ο χρόνος για να το πράξουν «πρέπει πρώτα να εντοπίσουν την ανάκληση, μετά να διευθετήσουν το πιστοποιητικό καταλληλόλητας του οχήματος τους και μετά να μπορέσουν να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας».

Εκκρεμούν συνολικά 11.000 οχήματα για αντικατάσταση αερόσακου

Σε σχέση με τις ανακλήσεις για αντικατάσταση αερόσακου, ο κ. Κουππής είπε στο ΚΥΠΕ ότι με βάση δεδομένα στο τέλος του 2025, εκκρεμούν γύρω στις 7.000 ενεργά οχήματα ακόμη για αντικατάσταση αερόσακου, από τα 81.000 που είχαν ανακοινωθεί το Φεβρουάριο του 2025.

«Είμαστε σε ποσοστό υλοποίησης πέρα από το 90%. Είναι μια δυναμική διαδικασία καθώς προστίθεται συνεχώς και άλλα οχήματα για ανακλήσεις», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι για αυτά τα 7.000 οχήματα έχει λήξει η διορία των οκτώ μηνών με βάση το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφειάδη για αντικατάσταση αερόσακου και "είναι πλέον ακινητοποιημένα".

Ανέφερε επίσης ότι από ενημέρωση που έχει το ΤΟΜ από τις εταιρείες, αρκετοί ιδιοκτήτες δεν μπορούν να εντοπιστούν, είτε τηλεφωνικώς, είτε με τη διεύθυνση τους.

«Ευελπιστούμε ότι με τη διαδικασία αυτή κατά την οποία δεν θα μπορούν να ανανεώσουν την άδεια τους, θα βρεθούν αρκετοί ιδιοκτήτες που θα αλλάξουν αερόσακο», σημείωσε.

Επιπλέον, ο Λειτουργός του ΤΟΜ είπε ότι επιπλέον των 81.000 οχημάτων για ανάκληση που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025, έχουν προστεθεί εντός του περσινού έτους, σχεδόν 19.500 οχήματα για ανάκληση αερόσακου, εκ των οποίων εκκρεμή η αντικατάσταση αερόσακου για 4.000 οχήματα.

ΚΥΠΕ