Αλλάζουν όλα στα πίσω φώτα των αυτοκινήτων - Τι θέλει η Ευρώπη, ποιο σύστημα κάνει υποχρεωτικό

Υποχρεωτικό γίνεται από το 2026 ένα νέο σύστημα ενεργητικής ασφάλειας, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς.

O λόγος περί του συστήματος προσαρμοζόμενου φωτισμού πέδησης έκτακτης ανάγκης, το οποίο ενεργοποιείται σε περιπτώσεις απότομου και έντονου φρεναρίσματος, προειδοποιώντας έγκαιρα τους οδηγούς που ακολουθούν.

Σύμφωνα με όσα αποφάσισε η ευρωπαϊκή απόφαση, όλα τα νέα μοντέλα που θα λαμβάνουν έγκριση τύπου από τον Ιούλιο του 2026 και μετά θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν το συγκεκριμένο σύστημα.

Μάλιστα, σε αντίθεση με τον συμβατικό τρόπο λειτουργίας των φώτων , το νέο σύστημα προβλέπει ότι, όταν το όχημα κινείται με σταθερή ταχύτητα και απαιτείται αιφνίδια επιβράδυνση, τα πίσω φώτα δεν θα ανάβουν σταθερά, αλλά θα αναβοσβήνουν με έντονη συχνότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί των οχημάτων που κινούνται πίσω θα μπορούν να ενημερώνονται εγκαίρως για το απότομο φρενάρισμα του προπορευόμενου οδηγού, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης τους όταν έρθει η σειρά τους να φρενάρουν.

Η ανάγκη για την εφαρμογή του συστήματος προκύπτει κυρίως σε δρόμους υψηλής ταχύτητας, όπου ξαφνικά ακινητοποιημένα οχήματα ή αιφνίδια μποτιλιαρίσματα οδηγούν συχνά σε καραμπόλες και ατυχήματα.

Το νέο αυτό σύστημα, λειτουργεί αυτόματα, εξαλείφοντας τον κίνδυνο καθυστέρησης ή αδυναμίας ενεργοποίησης από τον οδηγό σε κρίσιμες συνθήκες.

Σημειώνεται πως το προσαρμοζόμενο φως πέδησης έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται σε ταχύτητες άνω των 50 χλμ./ώρα και διαθέτει δικλείδες ώστε να μπορεί να διακρίνει ένα απότομο φρενάρισμα κινδύνου από μια απλή μείωση ταχύτητας.

Σε ορισμένες εκδόσεις του συστήματος, μετά το έντονο φρενάρισμα ενεργοποιούνται αυτόματα και τα φώτα ομίχλης, προσφέροντας επιπλέον οπτική προειδοποίηση σε οχήματα που πλησιάζουν από μεγαλύτερη απόσταση.

Το συγκεκριμένο σύστημα προστίθεται σε μια ήδη εκτενή λίστα υποχρεωτικών συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού που εφαρμόζονται σταδιακά στην Ευρώπη, ενώ ήδη εφαρμόζεται σε αρκετά μοντέλα, κυρίως από premium κατασκευαστές, διαθέτοντας εδώ και χρόνια παρόμοιες λειτουργίες.

carandmotor.gr