Καταζητείται ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στη Λάρνακα - Σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το θύμα

Στην ταυτοποίηση του δράστη της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι στη Λάρνακα προχώρησε σήμερα το ΤΑΕ Λάρνακας. Πρόκειται για 30χρονο Ελληνοκύπριο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού, ληστείας και μαχαιροφορίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος θεωρείται επικίνδυνος.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με ρατσιστικά ή άλλα κίνητρα.

Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός κινδύνου. Οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζονται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 5.15μ.μ. χθες λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για τραυματισμένο πρόσωπο σε δρόμο της Λάρνακας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν τον 32χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ο 32χρονος, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο. Ο δράστης φέρεται επίσης να απέσπασε το κινητό τηλέφωνο του 32χρονου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, διενεργήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διαμένει ο 32χρονος, στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, συνολικού μεικτού βάρους 6,5 γραμμαρίων, ένα μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €300.

