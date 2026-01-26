Diesel ή Βενζίνη - Ποιο καύσιμο συμφέρει τελικά

Φυσικά ο λόγος γίνεται για το είδος του καυσίμου που είναι καλύτερο, ένα ζήτημα στο οποίο οι απόψεις διίστανται, καθώς τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο προσφέρουν μοναδικά χαρακτηριστικά.

Για παράδειγμα, με την ίδια ποσότητα καυσίμου ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο μπορεί να διανύσει σχεδόν τη διπλάσια απόσταση σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο, ενώ ταυτοχρόνως το κόστος ανεφοδιασμού παραμένει αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με την αμόλυβδη.

Η βενζίνη όμως έχει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα από το ντίζελ, αλλά εκπέμπει περισσότερους ρύπους κατά την καύση της. Όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οι πετρελαιοκινητήρες έχουν δεχθεί έντονη κριτική, ιδιαίτερα από το 2015 και έπειτα, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο “Dieselgate”.

Το πετρέλαιο κίνησης «δαιμονοποιήθηκε» λόγω των περισσότερων και πιο επιβλαβών εκπομπών σε σύγκριση με τα μοτέρ βενζίνης, κυρίως εξαιτίας των μικροσωματιδίων (NOx) που εκπέμπονται, τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για το αναπνευστικό μας σύστημα. Γι’ αυτόν τον λόγο οι diesel κινητήρες διαθέτουν πλέον φίλτρα σωματιδίων, τα οποία περιορίζουν σημαντικά αυτού του είδους τις εκπομπές.

Σε γενικές γραμμές, το ντίζελ είναι πιο αποδοτικό καύσιμο από τη βενζίνη. Έχει μικρότερες απώλειες ενέργειας μέσω της θερμότητας, και έτσι παρέχει περισσότερη ενέργεια ανά λίτρο. Κατά μέσο όρο, ένας diesel κινητήρας πετυχαίνει ενεργειακή αποδοτικότητα της τάξης του 15%, ενώ οι κινητήρες βενζίνης είναι λίγο πάνω από το 35%.

Κατά συνέπεια, με την ίδια ποσότητα καυσίμων τα πετρελαιοκίνητα οχήματα μπορούν να καλύψουν περισσότερα χιλιόμετρα σε σχέση με τα βενζινοκίνητα. Όμως με την αύξηση της δημοφιλίας της υβριδικής τεχνολογίας στα mainstream μοντέλα, τα πλεονεκτήματα ενός εκ των δύο καυσίμων υποβαθμίζονται.

Μέχρι το 2015, σχεδόν τα μισά από τα επιβατικά αυτοκίνητα που πωλούνταν στις ευρωπαϊκές χώρες ήταν εφοδιασμένα με οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες χαμηλού κυβισμού. Όμως το σκάνδαλο “Dieselgate” προκάλεσε μεγάλη πτώση στις πωλήσεις τους, τα οποία υπό ορισμένες συνθήκες θα μπορούσαν να έχουν επικρατήσει στην αγορά.

Οι νέες τεχνολογίες των αυτοκινητοβιομηχανιών διατηρούν τους βενζινοκινητήρες στην επικαιρότητα. Όλες οι δημοφιλείς κατηγορίες διαθέτουν υβριδικά μοντέλα με θερμικούς κινητήρες βενζίνης υψηλής απόδοσης. Αυτό μεταφράζεται σε χρήση μικρού κυβισμού κινητήρων με τούρμπο και όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες, που εκτελεί χρέη συμπρωταγωνιστή σε ένα υβριδικό σύστημα κίνησης.

Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος κίνησης είναι ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς σε ήπιες συνθήκες κίνησης μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για ορισμένα χιλιόμετρα. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η κατανάλωση καυσίμου, ενώ παράλληλα οι μετακινήσεις θυμίζουν αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μειωμένους κραδασμούς και λιγότερο θόρυβο.

Παρόμοια συστήματα υποστηρίζουν και πετρελαιοκινητήρες, τα οποία όμως τα συναντάμε στις μεγάλες κατηγορίες επιβατικών οχημάτων και επαγγελματικών. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός είναι υπεραποδοτικός και δεν είναι δημοφιλής γιατί οι κατηγορίες τις οποίες εντοπίζεται απαρτίζεται από μοντέλα με υψηλό κόστος κτήσης.

Οι περισσότεροι ειδικοί τονίζουν ότι η επιλογή μεταξύ βενζινοκίνητου και πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και το είδος χρήσης. Η επιλογή πετρελαιοκίνητης έκδοσης – που συνήθως είναι ακριβότερη από τη βενζινοκίνητη – είναι συμφέρουσα μόνο εφόσον σκοπεύει κανείς να διανύσει πάνω από 20.000 χιλιόμετρα ετησίως, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων αφορά ταξίδια εκτός πόλης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η ετήσια χιλιομετρική απόσταση είναι το όριο για να αποσβέσετε τη διαφορά στην τιμή αγοράς, μέσω της χαμηλότερης κατανάλωσης πετρελαίου. Ωστόσο, αυτή η εξίσωση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και πλησιάζει πλέον την τιμή της βενζίνης (η κατανάλωση καυσίμου στην περίπτωση του diesel παραμένει χαμηλότερη συγκριτικά με ενός βενζινοκίνητου σε κάθε περίπτωση).

Τέλος, πριν πάρετε απόφαση, να θυμάστε ότι οι βενζινοκινητήρες έχουν γενικά χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Επίσης, η συνεχής πτώση στη ζήτηση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς επηρεάζει αρνητικά τη μεταπωλητική τους αξία στην αγορά των μεταχειρισμένων.

Πηγή: carandmotor.gr