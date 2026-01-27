Οδήγηση στη βροχή: Δύο απλές κινήσεις που μπορούν πραγματικά να σε σώσουν

Η οδήγηση σε βρεγμένο οδόστρωμα είναι από τις πιο συνηθισμένες αλλά και πιο επικίνδυνες συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί. Παρότι οι συμβουλές είναι πολλές, η εμπειρία δείχνει ότι δύο συγκεκριμένες πρακτικές κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά όταν η άσφαλτος γλιστρά.

Η πρώτη και πιο κρίσιμη είναι η σωστή απόσταση ασφαλείας. Στη βροχή, οι αποστάσεις φρεναρίσματος αυξάνονται θεαματικά. Ενδεικτικά, για να ακινητοποιηθεί ένα αυτοκίνητο από τα 90 χλμ./ώρα σε βρεγμένο δρόμο, απαιτούνται κατά μέσο όρο πάνω από 30 μέτρα περισσότερα σε σχέση με το στεγνό οδόστρωμα.

Η διατήρηση ενός χρονικού περιθωρίου περίπου δύο δευτερολέπτων από το προπορευόμενο όχημα δίνει στον οδηγό τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης σε ένα απρόοπτο φρενάρισμα ή εμπόδιο.

Η δεύτερη καθοριστική παράμετρος είναι η έγκαιρη πρόβλεψη του aquaplaning, σε απλά ελληνικά της υδρολίσθησης. Το φαινόμενο εμφανίζεται όταν τα ελαστικά χάνουν την επαφή με το οδόστρωμα λόγω στρώματος νερού, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να «πλέει» και να μην υπακούει σε τιμόνι ή φρένα. Εμφανίζεται συχνότερα σε αυτοκινητόδρομους και ευθείες, ιδιαίτερα όταν η άσφαλτος γυαλίζει ή υπάρχουν νερολακκούβες.

Η πρόληψη ξεκινά από τη μείωση της ταχύτητας και τη συνεχή παρατήρηση του δρόμου μπροστά. Αν τα αυτοκίνητα πιο μακριά σηκώνουν έντονο ψεκασμό νερού ή περνούν μέσα από λιμνάζοντα σημεία, η προσοχή πρέπει να αυξηθεί άμεσα.

Σε περίπτωση που το όχημα πέσει σε νερό και παρουσιαστεί υδρολίσθηση, ο βασικός κανόνας είναι απλός αλλά κρίσιμος: ούτε φρένο, ούτε απότομες κινήσεις στο τιμόνι. Το αυτοκίνητο πρέπει να παραμείνει ευθύ, με σταθερό τιμόνι, μέχρι τα ελαστικά να επανακτήσουν πρόσφυση.

Η βροχή δεν συγχωρεί υπερεκτιμήσεις. Με σωστή απόσταση ασφαλείας και συνειδητή πρόβλεψη του aquaplaning, ο οδηγός μπορεί να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο και να φτάσει με ασφάλεια στον προορισμό του, ακόμα και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.

newsauto.gr