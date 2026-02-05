Τo ηλεκτρικό Mini Cooper είναι το ασφαλέστερο μοντέλο στην κατηγορία του

Άλλη μια διάκριση στην ασφάλεια πρόσθεσε στη λίστα της η ΜΙΝΙ. Αυτή τη φορά από το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper. To μοντέλο, που ήδη πήρε τα πέντε αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP τον περασμένο Μάρτιο, αναδείχθηκε σαν το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στην κατηγορία του, «Best in Class for Safest City & Supermini of the Year». Το βραβείο αυτό επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της MINI στην ασφάλεια στην κατηγορία των πολυτελών μικρών αυτοκινήτων. Με τις τρεις εκδόσεις του (MINI Cooper E, MINI Cooper SE και MINI John Cooper Works Electric) το μοντέλο εντυπωσιάζει όχι μόνο με την τεχνολογία ηλεκτροκίνησης και τη χαρακτηριστική αίσθηση go-kart, αλλά και με τον πλήρη βασικό εξοπλισμό ασφαλείας.

Ο ανεξάρτητος Οργανισμός ασφάλειας, Euro NCAP, επιβραβεύει τη συνεχή πρόοδο στην προστασία των επιβατών, στα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, καθώς και στις καινοτόμες τεχνολογίες υποβοήθησης, που καθιστούν την οδήγηση στην πόλη ακόμη ασφαλέστερη. Το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper υιοθετεί μία ενσωματωμένη φιλοσοφία ασφάλειας, με πλήρη προστασία των επιβατών, προεντατήρες ζωνών ασφαλείας στο βασικό εξοπλισμό και μια εκτενή γκάμα συστημάτων υποβοήθησης για την πρόληψη ατυχημάτων.

Σε ό,τι αφορά την προστασία των πεζών και των δικυκλιστών απέσπασε επίσης πολύ υψηλή βαθμολογία στην κατηγορία του, με ποσοστό 77% στις δοκιμές σύγκρουσης Euro NCAP 2025. Εξαιρετικές ήταν οι επιδόσεις και σε άλλους τομείς, με 89% στην προστασία των επιβατών, 87% στην ασφάλεια των παιδιών και 79% στα συστήματα υποβοήθησης. Με κορυφαία ασφάλεια, οδηγική απόλαυση και εμβληματικό σχεδιασμό, η δεύτερη γενιά του αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αστικής κινητικότητας.

Ο Jean-Philippe Parain, Επικεφαλής της Μάρκας MINI, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για μια ακόμη διάκριση του αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper, το οποίο μόλις αναδείχτηκε Euro NCAP Best in Class. Το βραβείο αυτό αποτελεί μια ακόμη σαφή επιβεβαίωση ότι τα μοντέλα MINI προσφέρουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας. Το MINI Cooper, καθώς και τα MINI Countryman και MINI Aceman, απέσπασαν τον μέγιστο αριθμό αστεριών, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας να συνδυάζουμε την διασκεδαστική οδήγηση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας».