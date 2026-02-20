Το νέο BYD SEALION 5 DM-i κάνει το ντεμπούτο του στην Κύπρο

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη παρουσίαση του νέου BYD SEALION 5 DM-i στην Κύπρο. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο εντυπωσιακό showroom της BYD στη Λευκωσία, έναν πρότυπο, σύγχρονο και καινοτόμο χώρο, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο στην Ευρώπη που υλοποιείται με τις νέες, παγκόσμιες προδιαγραφές του Brand. Παρουσία δημοσιογράφων, εκπροσώπων των media, influencers και φίλων του αυτοκινήτου, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο Super Hybrid SUV σε ένα περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας.

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσίασε το νέο οικογενειακό SUV, το οποίο έρχεται να προσφέρει μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ελκυστική εναλλακτική πρόταση απέναντι στα SUV με συμβατικό σύστημα κίνησης.

Το νέο μοντέλο ξεχωρίζει για τον εξαιρετικά ευρύχωρο θάλαμο επιβατών, τον μεγαλύτερο στην κατηγορία του, καθώς και για τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό του, ο οποίος εξασφαλίζει κορυφαία σχέση αξίας-τιμής. Με έμφαση στην άνεση, την πρακτικότητα και την τεχνολογία, το SEALION 5 DM-i απευθύνεται στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία μετακίνησης.

Κεντρικό στοιχείο του μοντέλου αποτελεί η καινοτόμος τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD, η οποία βελτιώνει σημαντικά την απόδοση καυσίμου και μειώνει το κόστος χρήσης, χωρίς να θυσιάζει την αυτονομία ή την οδηγική ευελιξία. Με αυτόν τον τρόπο, το SEALION 5 DM-i συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με την πρακτικότητα ενός υβριδικού SUV, αποτελώντας μια ιδανική λύση για καθημερινές και μεγαλύτερες διαδρομές.

Το BYD SEALION 5 DM-i είναι ήδη άμεσα διαθέσιμο με τιμή €30.990 με Electric Bonus, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστική του θέση στην κατηγορία.

Με το SEALION 5 DM-i, η BYD συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που προσφέρουν βιώσιμη, έξυπνη και αποδοτική μετακίνηση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να διαμορφώνει το μέλλον της αυτοκίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.bydauto.com.cy