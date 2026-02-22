Αλληλοκατηγορίες για τον αφθώδη πυρετό: Αγροτικές οργανώσεις ζητούν παρέμβαση του ΠτΔ – Λάρνακα, Λεμεσός και Πάφος καλούνται να λάβουν μέτρα

Έκλεισε για το κοινό το Λιβάδι Ακρωτηρίου λόγω αφθώδους πυρετού - Σημείο με σπάνιες γηγενείς αγελάδες που βόσκουν ελεύθερες

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες και ντόπιους οι οποίοι μπορούν να δουν τις σπάνιες γηγενείς αγελάδες,

Κλειστό για το κοινό είναι πλέον το Λιβάδι Ακρωτηρίου, περιοχή με έλη και καλαμιώνες, όπου βόσκουν ελεύθερες σπάνιες γηγενείς αγελάδες αποφάσισαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο για να προστατευθούν τα ζώα από τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κουρίου, ο δρόμος προς το Λιβάδι Ακρωτηρίου, με οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχει κλείσει και θα παραμείνει κλειστός μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τους αρμοδίους, για την προστασία των αγελάδων από τον αφθώδη πυρετό.

Η πρόσβαση των πολιτών στα περιβόλια της περιοχής γίνεται μέσω του δρόμου Μ1, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες και ντόπιους οι οποίοι μπορούν να δουν τις σπάνιες γηγενείς αγελάδες, η  παρουσία των οποίων αποτελεί μέρος αειφόρου διαχείρισης για τον έλεγχο των καλαμιώνων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

