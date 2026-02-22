Αλληλοκατηγορίες για τον αφθώδη πυρετό: Αγροτικές οργανώσεις ζητούν παρέμβαση του ΠτΔ – Λάρνακα, Λεμεσός και Πάφος καλούνται να λάβουν μέτρα

Συστάσεις προς τις τοπικές αρχές για προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό την ευθύνη του, και επιστολή προς τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου για προληπτικά μέτρα περιορισμού εξάπλωσης αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό τη δική τους ευθύνη, απέστειλε το Τμήμα Γεωργίας.

«Σε συνέχεια της πρακτικής που ακολουθήθηκε από το Τμήμα Γεωργίας στην περίπτωση του Δήμου Αραδίππου, το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε γραπτές συστάσεις προς τις Τοπικές Αρχές, ώστε να προχωρήσουν στη λήψη προληπτικών μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Γεωργίας, προς ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων μέτρων βιοασφάλειας που οφείλουν να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος.

Προστίθεται ότι «το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε σχετική επιστολή προς τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου προκειμένου να προβούν σε αντίστοιχα προληπτικά μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό τη δική τους ευθύνη».

Στις οδηγίες αναφέρεται ότι σε κάθε κτηνοτροφική περιοχή θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημεία, δεξαμενή (τροχόλουτρο) ή αυτοματοποιημένο σύστημα, ένα στην είσοδο και ένα στην έξοδο κάθε περιοχής. Σημειώνεται ότι σε όλες τις Τοπικές Αρχές έχουν σταλθεί προδιαγραφές κατασκευής των τροχόλουτρων το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Προστίθεται ότι, σε περίπτωση όπου σε κτηνοτροφική περιοχή υπάρχουν περισσότερα σημεία εισόδου, αυτά θα πρέπει να κλείσουν ούτως ώστε η είσοδος να γίνεται από τα σημεία απολύμανσης.

Το Τμήμα εκφράζει «ικανοποίηση, που μετά από τις σχετικές συστάσεις που έδωσε στο Δήμο Αραδίππου, ο τελευταίος προχωρεί σε κατασκευή τροχόλουτρων».

Καραντίνα σε παγκύπριο επίπεδο

Σε καραντίνα τίθενται όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες στις ελεύθερες περιοχές ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε σε ορισμένες φάρμες στα Λειβάδια και την Ορόκλινη.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχωρούν στη λήψη πιο αυστηρών μέτρων λόγω του φόβου ότι ο ιός μπορεί να τεθεί εκτός ελέγχου και να προσβάλει ζώα σε κτηνοτροφικές μονάδες σε όλη την Κύπρο. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι τα εξής:

· Απαγόρευση μετακίνησης βοοειδών και αμνοεριφίων στην Κύπρο για 21 ημέρες.

· Οι σφαγές των ζώων θα διεξάγονται μόνο με ειδική άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

· Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η έξοδος προσώπων από κτηνοτροφικές μονάδες με μολυσμένα ζώα.

Σε επιφυλακή Ορόκλινη και Λειβάδια, παρέχουν υποστηρικτές υπηρεσίες

Σε επιφυλακή βρίσκονται Ορόκλινη και Λειβάδια λόγω τον θετικών κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικά υποστατικά. Ο Αντιδήμαρχος Λειβαδιών ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως «παρέχουν υποστηρικτές υπηρεσίες για αντιμετώπιση της κατάστασης» ενώ ο Αντιδήμαρχος Ορόκλινης Νεόφυτος Φακοντής ανέφερε πως «η προστασία της δημόσιας υγείας και η συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα».

Ο κ. Φακοντής ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι «στην κτηνοτροφική περιοχή της Ορόκλινης υπάρχουν 8 φάρμες οι οποίες έχουν πρόβατα μόνο».

Σημείωσε πως «στα Λειβάδια υπάρχουν 5 φάρμες η μία εξ αυτών έχει μόνο πρόβατα ενώ οι άλλες 4 έχουν και πρόβατα και αγελάδες».

Μάλιστα ο κ. Φακοντής είπε πως «οι φάρμες των Λειβαδιών εφάπτονται με την οικιστική περιοχή της Ορόκλινης αφού είναι σε απόσταση ούτε 100 μέτρων από τα σπίτια».

Ο κ. Φακοντής ανέφερε πως σύμφωνα με το πρωτόκολλο τα πρώτα μέτρα λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη της φάρμας, οι οποίοι είναι ενήμεροι και στην συνέχεια αναλαμβάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

«Εφόσον ο ιός υπήρχε εδώ και δέκα ημέρες στα συγκεκριμένα υποστατικά, σημαίνει ότι έμπαιναν στις φάρμες οχήματα εταιρειών εδώ και δυο εβδομάδες, ελάμβαναν το γάλα από την περιοχή ή έκαναν άλλες εργασίες, και στην συνέχεια πήγαιναν και σε άλλες περιοχές πέραν από τα Λειβάδια και την Ορόκλινη, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιός ίσως και να έχει μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές», πρόσθεσε.

Τόνισε πως «η προστασία της δημόσιας υγείας και η συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα».

Ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Λειβαδιών Μάριος Αρμένης ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι το Δημοτικό Διαμέρισμα Λειβαδιών «παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως για παράδειγμα νερό για τον ψεκασμό, φωτοβολταϊκό φωτισμό για το βράδυ και εξοπλισμό για την αποκοπή των δρόμων, και μεγάλο ψεκαστήρα».

«Έχουμε συνεχή επαφή με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες», είπε.

Δήμαρχος Αραδίππου: «Λαμβάνουμε τα δικά μας μέτρα»

Δεξαμενές απολύμανσης και αποκοπές δρόμων ετοιμάζει ο Δήμος Αραδίππου σε συνεργασία με τους τοπικούς αγελαδοτρόφους και κτηνοτρόφους με στόχο την αποφυγή διασποράς του αφθώδους πυρετού στην περιοχή, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτος, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα προχωρήσει σε δράσεις και στα Κελιά και τους Τρούλλους.

Ο κ. Πάρτος ανέφερε πως «μετά από τα χθεσινά γεγονότα και επειδή αναμέναμε από το Υπουργείο Γεωργίας και τις άλλες Υπηρεσίες να αναλάβουν δράση, και νιώθοντας την ανάγκη να βοηθήσουμε τους δικούς μας κτηνοτρόφους έχουμε πάρει την πρωτοβουλία και ετοιμάζουμε κάποιες δράσεις για να προλάβουμε αυτό που έχει συμβεί στα Λειβάδια και στην Ορόκλινη».

Σήμερα είπε «θα ετοιμάσουμε δυο δεξαμενές απολύμανσης παρά το γεγονός ότι είναι ημέρες αργίας».

« Έχουμε καταφέρει να κινητοποιήσουμε τα συνεργεία. Συνολικά θα κάνουμε 7-8 δεξαμενές ή όσες χρειαστούν, αλλά παράλληλα θα κάνουμε και αποκοπές δρόμων για να ελαχιστοποιήσουμε την προσέλευση στις κτηνοτροφικές μονάδες από κόσμο που δεν είναι αναγκαίος να είναι εκεί σήμερα», πρόσθεσε.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα προλάβουμε τα γεγονότα».

Σίγουρα, είπε ο Δήμαρχος Αραδίππου, «μπαίνοντας στην θέση των δικών μας ανθρώπων, των κτηνοτρόφων μας, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ας ελπίσουμε πως οι δράσεις μας αυτές θα προλάβουν αυτά που έπρεπε να γίνουν από καιρό».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι θα περίμεναν από το κράτος ο κ. Πάρτος ανέφερε πως «το κράτος θα μπορούσε να κάνει μια ανακοίνωση ή ένα γενικό σχεδιασμό για όλες τις μονάδες». Εμείς, διευκρίνισε, «αυτά που κάνουμε εδώ είναι για τις δικές μας μονάδες και δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλους χώρους».

«Εμείς θέλουμε να προστατέψουμε τους δημότες μας στην Αραδίππου, στα Κελιά και στους Τρούλλους», πρόσθεσε.

Ο κ. Πάρτος ανέφερε πως «μετά από την Αραδίππου θα πάμε στα Κελιά και στους Τρούλλους για να δούμε τι άλλες δράσεις μπορούμε να κάνουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το σημαντικότερο είναι ότι δεν πανικοβαλλόμαστε, αλλά πρέπει να γίνει κάτι δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθει το κακό να μας βρει».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν έχει σκεφτεί το χειρότερο σενάριο να επεκταθεί ο ιός και στην κτηνοτροφική ζώνη της Αραδίππου η οποία είναι τεράστια, ανέφερε πως «προσπαθώ να μην το σκέφτομαι αλλά είναι όλα στο μυαλό μας».

«Η Αραδίππου αυτή την στιγμή είναι μια από της μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής αγελαδινού γάλακτος και θέλουμε να προλάβουμε. Ξέρετε δεν είναι μόνο το τι θα συμβεί στους κτηνοτρόφους της Αραδίππου. Είναι κάποια γεγονότα που θα είναι αλυσιδωτά για όλη την οικονομία της Κύπρου γενικά», σημείωσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν οι ενέργειες του Δήμου έρχονται να καλύψουν κάποια κενά του κράτους ο κ. Πάρτος ανέφερε πως «σίγουρα το κράτος θα μπορούσε να το κάνει ή και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι».

«Να προστατεύσουμε την περιουσία μας»

Ο αγελαδοτρόφος Μιχάλης Κωνσταντίνου δήλωσε ότι «προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι να λάβουμε μέτρα για την προστασία των περιουσιών μας διότι ο ιός είναι πολύ επικίνδυνος». Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι η σωστή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Από τότε που εμφανίστηκε ο ιός στα κατεχόμενα λάβαμε μέτρα, με τη δημιουργία ειδικού χώρου για την απολύμανση των οχημάτων.

Ερωτηθείς «τι περιμένουν από το κράτος», ο κ. Κωνσταντίνου εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του, λέγοντας ότι «είδαμε ακατανόητα γεγονότα στην περιοχή», αναφέροντας συγκεκριμένα ότι οχήματα παραλάμβαναν ζώα προσβεβλημένα από τον ιό χωρίς λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα.

Η προτεραιότητα αυτή την στιγμή είναι να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού δήλωσαν εκπρόσωποι αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και αγροτικών οργανώσεων στο ΚΥΠΕ, σχετικά με τον αφθώδη πυρετό.

Κληθέντες από το ΚΥΠΕ να σχολιάσουν την κατάσταση, ανέφεραν ότι θα πρέπει να υπάρξει στήριξη προς τους πληγέντες και αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων.

Επικαιροποιημένα μέτρα αναμένουν οι αιγοπροβατρόφοι

«Αναμένουμε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εκδώσουν νέα επικαιροποιημένα μέτρα για όλες τις φάρμες ανεξαρτήτως της περιοχής, δηλαδή για όλη την Κύπρο, ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση και σε άλλες επαρχίες», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Κώστας Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος της Ομάδας Αιγοπροβατοτρόφων «Ο Ποιμένας», και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Ομάδων Αιγοπροβατοτρόφων.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, οι κτηνοτροφικές μονάδες εφαρμόζουν από τις 27 Δεκεμβρίου που έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, τα μέτρα που δόθηκαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

«Τώρα περιμένουμε να μας πουν νέα μέτρα και εμείς θα τα εφαρμόσουμε όπως μας τα πουν», είπε. «Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, ώστε να πετύχουμε την μη εξάπλωση του ιού σε άλλες επαρχίες» προς αποφυγή ολικής καταστροφής για τα ζώα και κατά συνέπεια για το χαλλούμι, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν είναι εύκολο, νοουμένου ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα μεταδοτική νόσο, ο κ. Κωσταντίνου είπε «πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί». «Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εφάρμοσαν αυστηρότατα μέτρα, τα κατάφεραν μέσα σε τρεις μήνες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι περιόρισαν την ασθένεια σε ακτίνα 10-20 χιλιόμετρων.

«Τα ίδια μέτρα πρέπει να εφαρμόσουμε και εμείς πάρα πολύ αυστηρά, ώστε να μην έχουμε εξάπλωση του ιού», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν αυτό επιβαρύνει τους κτηνοτρόφους, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «δεν είναι θέμα κτηνοτρόφων», αλλά θέμα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της Αστυνομίας, να εφαρμόσουν μέτρα την είσοδο και την έξοδο ανθρώπων και οχημάτων στην περιοχή.

«Οι κτηνοτρόφοι περιμένουμε τα νέα επικαιροποιημένα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού», επανέλαβε.

ΠΟΑ: Να αποζημιωθούν οι μονάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Τη θέση ότι οι μονάδες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αποζημιωθούν, εξέφρασε ο Νίκος Παπακυριακού, Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ), επισημαίνοντας και την ευθύνη όλων των εμπλεκομένων να τηρούν τα πρωτόκολλα με ασφάλεια.

Σημείωσε ότι το θέμα το παρακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους.

«Το παν είναι η συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες», ανέφερε ο κ. Παπακυριακού.

Είπε ακόμη ότι ως ΠΟΑ έχουν ενημερώσει τους παραγωγούς για τον αφθώδη πυρετό, και έστειλαν πλούσιο υλικό για να είναι σε θέση οι κτηνοτρόφοι να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της ασθένειας αυτής.

Ερωτηθείς αν θα ζητηθούν εμβόλια, ο κ. Παπακυριακού ανέφερε ότι για να δοθούν εμβόλια πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και ότι η κατάσταση προς το παρόν «είναι περιορισμένη».

Ερωτηθείς για το πως μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προστατεύσουν τις μονάδες τους, σημείωσε τη σημασία των απολυμάνσεων και είπε ότι δεν θα πρέπει να επισκέπτονται τρίτα άτομα τις μονάδες.

Αν επεκταθεί ο ιός θα είναι καταστροφικό, λέει ο Παναγροτικός

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καϊλάς, επεσήμανε την ανάγκη ανταπόκρισης στο πρόβλημα το συντομότερο δυνατό, «να το περιορίσουμε εκεί που βρίσκεται» με ψεκασμούς, αποκλεισμούς, προς αποφυγή διασποράς.

Εξέφρασε την άποψη ότι «όλα τα μέτρα λαμβάνονται».

«Αν επεκταθεί θα είναι μια καταστροφή τεράστια», είπε.

Αναφέρθηκε στο θέμα του εμβολιασμού των ζώων, σημειώνοντας όμως ότι μια τέτοια απόφαση επαφίεται στους ειδικούς και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Παρέμβαση Προέδρου Δημοκρατίας ζητά η ΕΚΑ

«Τώρα προέχει, με ψυχραιμία, να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πανίκος Χάμπας, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕKA). Σημείωσε ότι η ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σχετικά με την απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών, «είναι ένα καλό μέτρο» για να περιοριστεί το πρόβλημα.

«Ο στόχος είναι να μην επεκταθεί αυτή την στιγμή η νόσος», πρόσθεσε, κάνοντας έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «να παρέμβει».

«Το θέμα αφορά την οικονομία της Κύπρου», είπε ο κ. Χάμπας, σημειώνοντας ότι τα έσοδα από το χαλλούμι φτάνουν τα 400 εκατομμύρια.

«Αν πάμε στα άκρα και χαθούν ζώα, θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, από το πουθενά», πρόσθεσε.

Είπε ότι ζητούν να τεθεί σε λειτουργία το πρωτόκολλο, όπως το 2007 που η Κύπρος είχε πάλι κρούσματα αφθώδους πυρετού, προσθέτοντας ότι στα τότε μέτρα που είχαν ληφθεί υπήρχε και πρόνοια για απώλεια εισοδήματος. «Εμείς ζητούμε να εφαρμοστούν εκείνα τα μέτρα όλα», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι οι κτηνοτρόφοι σήμερα έχουν πολύ μοντέρνες εγκαταστάσεις με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα για τις οποίες δανείστηκαν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και ότι τα δάνειά τους κινδυνεύουν να καταστούν μη βιώσιμα.

Έθεσε επίσης θέμα εμβολιασμού των ζώων.

Ο κ. Χάμπας σημείωσε ότι φαίνεται ότι είναι το ίδιο στέλεχος του ιού με αυτό που εντοπίστηκε στα κατεχόμενα και διερωτήθηκε αν δεν θα έπρεπε από τον Δεκέμβριο που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα κατεχόμενα να υπήρχε αυστηρότερη εποπτεία σε περιοχές που γειτνιάζουν με την νεκρή ζώνη για έλεγχο για το τί εισέρχεται στις ελεύθερες περιοχές.

Ανέφερε ακόμη ότι το πρόβλημα το εντόπισαν κτηνοτρόφοι και όχι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Σημείωσε ακόμη ότι το πρωτόκολλο προνοεί ψυχολογική στήριξη των ιδιοκτητών κτηνοτροφικών μονάδων στις οποίες γίνεται θανάτωση ζώων, προσθέτοντας ότι, αντί αυτού, τους πληγέντες επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για να τους πάρουν κατάθεση.

Παρακολούθηση κατάστασης και λήψη μέτρων, λέει ο Δήμαρχος Αθηένου

Ο Δήμος από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα σε συνεννόηση με τους κτηνοτρόφους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Κυριακή ο Δήμαρχος Αθηένου Κυριάκος Καρεκλάς.

Στην Αθηένου υπάρχουν 30 κτηνοτροφικά υποστατικά στα οποία υπάρχουν 15 χιλιάδες αγελάδες και 5 χιλιάδες αιγοπρόβατα ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Κυριάκος Καρεκλάς.

Όταν ακούστηκε το κρούσμα στα κατεχόμενα «ο Δήμος έκανε συσκέψεις με τους κτηνοτρόφους και λήφθηκαν άμεσα μέτρα», πρόσθεσε.

Σημείωσε πως «το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ενέκρινε αίτημα των κτηνοτρόφων για να γίνουν σε συγκεκριμένα 10 σημεία δρόμων, οι οποίοι διέρχονται μέσα από τις κτηνοτροφικές μονάδες, ψεκασμοί στα ελαστικά των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται στις κτηνοτροφικές περιοχές».

«Ορισμένα έργα έγιναν από την προηγούμενη φορά, συγκεκριμένα σε 3 σημεία και μετά παγοποιηθηκαν διότι δεν είχαμε εξάπλωση του ιού στις ελεύθερες περιοχές», εξήγησε.

Ο Δήμαρχος Αθηένου ανέφερε πως «κάναμε αρκετές συσκέψεις με τους κτηνοτρόφους όταν ακούστηκαν τα κρούσματα σε Λειβάδια και Ορόκλινη και έχουμε συνεχή επαφή μαζί τους».

«Αποφασίστηκε να κλείσουν κάποιοι δρόμοι και να αναγκάζονται όποιοι και όσοι θα πηγαίνουν σε κτηνοτροφικές μονάδες να εισέρχονται και να εξέρχονται μόνο από έξι δρόμους στους οποίους ετοιμάζονται και θα τοποθετηθούν ειδικά μέτρα όπως δεξαμενή για να απολυμένονται οι τροχοί των οχημάτων», είπε. «Μέχρι να γίνουν οι δεξαμενές θα υπάρχουν άτομα να ψεκάζουν», πρόσθεσε.

Επίσης «καλέσαμε τους κτηνοτρόφους να λάβουν τα δικά τους προσωπικά μέτρα στις μονάδες τους».

Ο κ. Καρεκλάς ανέφερε επίσης στο ΚΥΠΕ πως η προγραμματισμένη εκδήλωση του Δήμου Αθηένου για την καθαρά Δευτέρα η οποία θα γινόταν αύριο στον εκδρομικό χώρο που βρίσκεται το ξωκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ακυρώνεται για προληπτικούς λόγους σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό.

Εξήγησε πως «ο κύριος δρόμος που οδηγεί στον εκδρομικό χώρο διέρχεται μέσα από την κτηνοτροφική περιοχή Αθηένου».

Για όσους επιλέξουν να «κόψουν την μούττη» της Σαρακοστής στον εκδρομικό χώρο Αρχαγγέλου, πρόσθεσε, «κατά την είσοδο και έξοδο τους από την κτηνοτροφική περιοχή θα υπάρχουν συνεργεία τα οποία θα προβαίνουν σε ψεκασμό και απολύμανση των ελαστικών των οχημάτων».

Αναστολή λειτουργίας Πράσινων Σημείων στην επαρχία Λάρνακας λόγω αφθώδους πυρετού

Ανεστάλη η λειτουργία των επτά Πράσινων Σημείων που υπάρχουν στην επαρχία Λάρνακας λόγω της κατάστασης που επικρατεί σε Λιβάδια και Ορόκλινη με κρούσματα αφθώδους πυρετού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Αγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας.

Πρόσθεσε ότι «λόγω της κατάστασης που επικρατεί δόθηκαν οδηγίες στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΑ Λάρνακας όπως ανασταλεί η λειτουργία των Πράσινων Σημείων που υπάρχουν στην επαρχία, μέχρι να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα σχετικά με τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικά υποστατικά σε Λιβάδια και Ορόκλινη».

«Το κοινό θα ενημερωθεί με ανακοινώσεις σύντομα πότε θα επαναλειτουργήσουν με βάση τις εξελίξεις που θα έχουμε για το θέμα την ερχόμενη εβδομάδα» είπε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «θα δούμε σε συνεργασία και συντονισμό με τους Δήμους της επαρχίας Λάρνακας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του κράτους πως εξελίσσεται η κατάσταση και ανάλογα θα δοθούν εκ νέου οδηγίες για επαναλειτουργία των Πράσινων Σημείων».

Κάλεσε τον κόσμο «να αντιληφθεί την κρίσιμη κατάσταση που περνούμε» και ζήτησε «την κατανόηση του κοινού για την ταλαιπωρία που τυχόν θα υποστεί κατά το διάστημα που τα Πράσινα Σημεία δεν θα λειτουργούν».

Εξήγησε ότι «ο κύριος στόχος της αναστολής της λειτουργίας των Πράσινων Σημείων είναι να προφυλάξουμε και να διασφαλίσουμε τις όσο το δυνατόν λιγότερες μετακινήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά του ιού σε άλλες περιοχές από αυτές στις οποίες ήδη έχουν παρουσιαστεί κρούσματα».

Σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας απάντησε «πως στην επαρχία Λάρνακας λειτουργούν συνολικά επτά Πράσινα Σημεία και συγκεκριμένα Αραδίππου, Δρομολαξιά, Τρούλλους, Αθηένου, Κοφίνου, Πυργά και Αναφωτία».

Διευκρίνισε ότι το Πράσινο Σημείο που υπάρχει στη Λάρνακα δεν είναι του ΕΟΑ αλλά του Δήμου.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ