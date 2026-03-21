Τέλος τα στρογγυλά τιμόνια στα αυτοκίνητα - Ποιος κατασκευαστής τα αλλάζει όλα

Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο θέλει να μεγιστοποιήσει το χώρο της καμπίνας, φέρνοντας μια εντελώς νέα προσέγγιση στην κατασκευή του τιμονιού.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πως πολλά από όσα θεωρούσαμε δεδομένα στο αυτοκίνητο έχουν αρχίσει να αλλάζουν σημαντικά, με εταιρείες να βρίσκουν τρόπους επανασχεδίασης ακόμα και των πλέον παραδοσιακών στοιχείων του αυτοκινήτου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα σημείο της καμπίνας που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των αρχών είναι το τιμόνι, στο οποίο έχουμε δει διαφορετικές προτάσεις ανά καιρούς, με την πιο επαναστατική από αυτές που έχουμε δει τελευταία να έρχεται από την Tesla με το τιμόνι σε σχήμα U.

Στο παρελθόν, έχουμε δει και άλλες παρόμοιες προσπάθειες, με μερικές από αυτές να αγγίζουν το όριο του κωμικού σε μερικά σημεία. Τώρα, μια εταιρεία με μεγάλη τεχνογνωσία και μεγάλη ιστορία στο αυτοκίνητο φέρνει μια νέα πατέντα, η οποία όχι μόνο αλλάζει τη λογική στο τιμόνι, άλλα μπορεί ουσιαστικά να κάνει… το ίδιο το τιμόνι ώστε να αλλάζει σχήμα.

Η εν λόγω πατέντα που κατατέθηκε από τη Huyndai αφορά τα αυτόνομα οχήματα, στα οποία σύμφωνα με την εταιρεία, η παρουσία τιμονιού δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και καταλαμβάνει αχρείαστο χώρο στο εσωτερικό.

Για αυτό το λόγο οι μηχανικοί της πρότειναν μια λύση που περιλαμβάνει ένα τιμόνι, το οποίο μπορεί είτε να αλλάζει σχήμα για μεγαλύτερη χρηστικότητα και εργονομία, είτε να αναδιπλώνεται ώστε να μην καταλαμβάνει χώρο.

Η πρόταση σχεδιασμού της λύσης της Hyundai εστιάζει σε δύο διακριτά περιστροφικά χειριστήρια, τα οποία δεν είναι σταθερά τοποθετημένα, αλλά ενσωματώνονται σε μηχανισμούς που επιτρέπουν τόσο την περιστροφή όσο και την ολίσθησή τους κατά μήκος μιας σταθερής δοκού στήριξης.

Η διάταξη αυτή δίνει στον οδηγό μερικές ενδιαφέρουσες επιλογής εξατομίκευσης, με τον οδηγό να μπορεί να ρυθμίσει τους μοχλούς σε μια συμβατική θέση τιμονιού, άλλα ταυτόχρονα να αλλάξει τη ρύθμιση ώστε το τιμόνι να βρίσκεται σε θέση αγωνιστικού τιμονιού.





Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση της Hyundai δεν περιορίζεται μόνο στη μετακίνηση των χειριστηρίων, αλλά επεκτείνεται και στη γεωμετρία του ίδιου του τιμονιού.

Σύμφωνα με την περιγραφή της πατέντας, τα πλευρικά τμήματα μπορούν να περιστρέφονται, επιτρέποντας στο άνω μέρος τους να κλίνει προς το εσωτερικό ή προς το εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο, το τιμόνι προσαρμόζεται σε διαφορετικά στιλ οδήγησης, είτε για οδηγούς που προτιμούν υψηλή τοποθέτηση χεριών είτε για εκείνους που κρατούν χαμηλότερα.

Παράλληλα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, προβλέπονται επεκτεινόμενα στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν την επιμήκυνση των πλευρικών τμημάτων του τιμονιού, ώστε να συμπληρώνεται πιο ολοκληρωμένα ο κυκλικός σχηματισμός.

Στην αυτόνομη οδήγηση, οι λαβές θα μπορούν μεν να διπλώνονται ώστε να εξοικονομείται χώρος, ωστόσο το τιμόνι δεν θα φεύγει εντελώς από το σημείο, με το κεντρικό σημείο του τιμονιού να είναι σταθερό.

Για αυτό το λόγο μάλιστα τα κουμπιά που έχουμε στο τιμόνι για λειτουργίες όπως η ρύθμιση του ήχου ή του Cruise Control δεν είναι στις λαβές του τιμονιού άλλα στο κεντρικό σημείο για να είναι μονίμως διαθέσιμοι.

Τέλος, η Hyundai προτείνει και την ενσωμάτωση και ενός μοιρογνωμονίου στο τιμόνι, με την παρουσία του στοιχείου αυτού εκτιμάται ότι εξυπηρετεί την άμεση οπτική αποτύπωση της γωνίας περιστροφής, επιτρέποντας στον οδηγό να αντιλαμβάνεται με μια ματιά το εύρος στρέψης των τροχών.

