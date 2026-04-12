Το τεχνολογικό θαύμα της Κίνας -Ετοιμάζει υπερηχητικό τρένο που εκτοξεύεται στα 700 χλμ./ώρα σε 2 δευτερόλεπτα (βίντεο)

Σε μια θεαματική επίδειξη, μια ομάδα ερευνητών από την Κίνα επιτάχυνε ένα όχημα μαγνητικής αιώρησης σε ταχύτητα 700 χλμ./ώρα σε μόλις δύο δευτερόλεπτα, σημειώνοντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ που αναδεικνύει τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας αιχμής.

Η δοκιμή, που μεταδόθηκε ζωντανά πριν μερικούς μήνες, πραγματοποιήθηκε σε μια πίστα δοκιμών μήκους 400 μέτρων και περιελάμβανε ένα αντικείμενο ενός τόνου εξοπλισμένο με υπεραγώγιμο ηλεκτρικό σύστημα.

Πλάνα της δοκιμής, τα οποία γρήγορα έγιναν viral παγκοσμίως, δείχνουν το όχημα να τυλίγεται σε ένα σύννεφο ατμού καθώς επιταχύνει κατά μήκος της διαδρομής και στη συνέχεια να σταματά με απόλυτη ακρίβεια.

Η πραγματική έκπληξη, ωστόσο, δεν ήταν η μέγιστη ταχύτητα που επιτεύχθηκε, αλλά η εξαιρετική επιτάχυνση, αποτέλεσμα μιας άνευ προηγουμένου συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ιδιωτικών εταιρειών.

Η αξία αυτού του ρεκόρ υπερβαίνει κατά πολύ την απλή τεχνική απόδοση. Η τεχνολογία Maglev παρουσιάζεται ως μια βασική λύση για την εξέλιξη των χερσαίων μεταφορών, καθώς η απουσία φυσικής επαφής μεταξύ οχήματος και τροχιάς ουσιαστικά εξαλείφει την τριβή, επιτρέποντας ταχύτητες και επιταχύνσεις αδιανόητες με τα συμβατικά συστήματα.

Σε αυτό το σενάριο, η Κίνα - ήδη πρωτοπόρος στην υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής σε ορισμένες εμπορικές διαδρομές - δείχνει στον κόσμο την αποφασιστικότητά της να πρωτοπορήσει σε ακόμη πιο φιλόδοξα οράματα, όπως είναι τα τρένα κενού σωλήνα ικανά να συνδέουν μακρινές πόλεις σε λίγα λεπτά, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους ταξιδιού και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η στρατηγική δέσμευση της κινεζικής κυβέρνησης για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας δεν είναι σύμπτωση. Αυτή η επιτυχία αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα μιας δεκαετίας επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας το επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας της χώρας.

Οι επιπτώσεις αυτών των καινοτομιών θα μπορούσαν να επεκταθούν πολύ πέρα ​​από τον τομέα των μεταφορών, επηρεάζοντας ακόμη και την αεροδιαστημική βιομηχανία, καθώςη μαγνητική αιώρηση και τα συστήματα ελεγχόμενης επιτάχυνσης θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογές σε εκτοξεύσεις στο διάστημα και στη δοκιμή εξαρτημάτων εξαιρετικά υψηλής απόδοσης.

Οι Κινέζοι μηχανικοί έχουν αναπτύξει ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου ικανό να διαχειρίζεται την ακραία επιτάχυνση, διασφαλίζοντας παράλληλα την ικανότητα ακινητοποίησης του οχήματος με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Αυτή η απαίτηση είναι απαραίτητη για κάθε μελλοντική εμπορική εφαρμογή, καθώς η ασφάλεια παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της δημόσιας αποδοχής οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας μεταφορών.

Το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας είναι αισθητό. Αν και η πρόοδος είναι εντυπωσιακή, πολλοί ειδικοί τονίζουν ότι οι προκλήσεις παραμένουν καθώς η υπεραγώγιμη τεχνολογία Maglev πρέπει να ξεπεράσει τεχνικά, οικονομικά και κανονιστικά εμπόδια πριν μπορέσει να γίνει μια βιώσιμη μεγάλης κλίμακας εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά συστήματα μεταφορών.

Παρά ταύτα, η πορεία που έχει ακολουθήσει η Κίνα, να ξεπεράσει τους τρέχοντες περιορισμούς ταχύτητας, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας για να προσφέρει νέα παραδείγματα κινητικότητας φαίνεται σαφής και αποφασισμένη.

Ωστόσο πρέπει να τονίσουμε πως η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε ένα επιβατηγό τρένο, θα ήταν πολύ επώδυνη για τους επιβάτες, καθώς η επιτάχυνση για την οποία γίνεται λόγος είναι ακραία. Ένα αντικείμενο που επιταχύνει από 0 στα 700 χλμ./ώρα σε δύο δευτερόλεπτα θα βιώσει κατά μέσο όρο περίπου 9,8 G. Αυτό το επίπεδο είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που ένας μέσος μη εκπαιδευμένος άνθρωπος μπορεί να ανεχθεί με ασφάλεια για αυτό το χρονικό διάστημα. Ένας μέσος άνθρωπος μπορεί συνήθως να χειριστεί περίπου 5 G για μικρό χρονικό διάστημα (λίγα δευτερόλεπτα) προτού ενδεχομένως χάσει τις αισθήσεις του. Οι άρτια εκπαιδευμένοι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες στολές, μπορούν να αντέξουν περίπου 9 G για μικρό χρονικό διάστημα.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: carandmotor.gr