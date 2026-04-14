Live: Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Ορμούζ – Κίνδυνος επισιτιστικής καταστροφής λόγω της παρατεταμένης κρίσης στα Στενά

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν, ωστόσο όπως σημείωσαν αρκετές πηγές στο Πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο διάλογος είναι ακόμα ανοιχτός. Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ο οποίος είναι σε ισχύ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να «εκβιάζει» τον κόσμο.

Παράλληλα η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) προειδοποίησε ότι μία παρατεταμένη κρίση στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια επισιτιστική καταστροφή.

