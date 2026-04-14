Με ποιο χέρι πρέπει να ανοίξω την πόρτα για να βγω από το αυτοκίνητο - Το λάθος που κάνουμε όταν παρκάρουμε

Μια καθημερινή κίνηση που περνά απαρατήρητη μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη παγίδα στην πόλη, με τους ειδικούς να επισημαίνουν τη σημασία του σωστού τρόπου εξόδου από το όχημα.

Μπορεί για πολλούς η οδήγηση να τελειώνει τη στιγμή που σβήνει ο κινητήρας, όμως για ακόμη μερικά δευτερόλεπτα παραμένουν εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους που υπάρχουν και όσο το όχημα βρίσκεται σε κίνηση.

Ένα από τα πιο συχνά λάθη εμφανίζεται στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ στάθμευσης και εξόδου από το αυτοκίνητο, ειδικά όταν η κίνηση γίνεται βιαστικά, σχεδόν μηχανικά και χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός έλεγχος του δρόμου.

Στην πράξη, πολλοί ανοίγουν την πόρτα με τον πιο «βολικό» τρόπο, χωρίς να αλλάζουν στάση σώματος ή να στρέφουν το βλέμμα τους προς τα πίσω. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που χρησιμοποιούν το αριστερό χέρι για να ανοίξουν την πόρτα για την αποβίβασή τους από το όχημα.

Ανοίγοντας, ωστόσο, την πόρτα με το αριστερό τους χέρι, προλειαίνουν το έδαφος για την πρόκληση ενός δυσάρεστου οδικού συμβάντος.

Αυτό συμβαίνει διότι, με αυτή την κίνηση, είναι πρακτικά αδύνατο να στρίψουν το σώμα τους προς τα αριστερά και το βλέμμα τους προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ελέγξουν με την απαιτούμενη προσοχή αν πλησιάζει ποδήλατο, μοτοσικλέτα ή κάποιο άλλο όχημα. Ως εκ τούτου, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πρόσκρουσης είτε στην ανοιχτή πόρτα είτε στον ίδιο τον οδηγό που εξέρχεται εκείνη τη στιγμή από το όχημα.

Αντίθετα, ανοίγοντας την πόρτα με το δεξί χέρι, το σώμα αναγκάζεται να στραφεί προς τα αριστερά και το βλέμμα κατευθύνεται φυσικά προς τα πίσω, επιτρέποντας τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυκλοφορίας.

Τα ατυχήματα που σχετίζονται με τον λανθασμένο τρόπο ανοίγματος της πόρτας είχαν στο παρελθόν λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Ολλανδία, όπου το ποδήλατο αποτελεί βασικό μέσο μετακίνησης και σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει αριθμητικά τον πληθυσμό.

Η έξαρση του φαινομένου οδήγησε τις αρμόδιες αρχές σε συντονισμένες ενέργειες, με στόχο τη μείωση των τραυματισμών. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το πρόγραμμα «Dutch Reach» (στα ελληνικά: «ολλανδική λαβή»), το οποίο ενημέρωνε τους πολίτες για τον σωστό τρόπο εξόδου από το αυτοκίνητο και έδωσε τελικά το όνομά του στη συγκεκριμένη πρακτική.

Αντίστοιχες καμπάνιες εφαρμόζονται πλέον και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς αυξάνεται η παρουσία ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών στα αστικά κέντρα.

Στην Ελλάδα, το άνοιγμα της πόρτας χωρίς προηγούμενο έλεγχο συνιστά παράβαση. Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ για όσους θέτουν σε κίνδυνο άλλους χρήστες του δρόμου (άρθρο 34 ΚΟΚ).

