Οι Γερμανοί πιέζουν για περισσότερη χαλάρωση στην πώληση αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες στην ΕΕ

Παρόλο που τον περασμένο Δεκέμβριο αποφασίσθηκε η χαλάρωση της αρχικής απόφασης για την απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων με θερμικό κινητήρα από το 2035, η Γερμανία πιέζει για ακόμη μεγαλύτερη χαλάρωση.

Ήδη εδώ και πολύ καιρό έχει σχηματιστεί ένας πυρήνας ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών και κατασκευαστών που επιμένουν ότι το αρχικό πλάνο της απαγόρευσης πώλησης καινούργιων θερμικών αυτοκινήτων από το 2035 θα ήταν καταστροφικό για τον κλάδο.

Στο τιμόνι των «αντιφρονούντων» βρισκόταν εξαρχής η Γερμανία, με τον καγκελάριο Friedrich Merz να ζητά περισσότερη ευελιξία στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη, σε συμφωνία πάντα με τους εκπροσώπους της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η εν λόγω συμμαχία πέτυχε εν μέρει τον στόχο της, αφού η αρχική ημερομηνία για την οριστική απαγόρευση μετατέθηκε από το 2035 στο 2040. Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να είναι αρκετό για τη Γερμανία, η οποία ζητά τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περαιτέρω χαλάρωση, ώστε τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης να διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο στην παραγωγή και με λιγότερους περιορισμούς.

Πρόσφατα η κυβέρνηση της Γερμανίας ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των καυσίμων, ενώ ετοιμάζεται ήδη ένα νέο πακέτο για την «ενίσχυση της αυτοκινητοβιομηχανίας» -όπως αναφέρουν γερμανικά δημοσιεύματα- προωθώντας λιγότερο αυστηρούς κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων του στόλου των κατασκευαστών (EU Fleet CO₂ Limit Value Ordinance).

Η παραπάνω πληροφορία καταγράφηκε σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της επιτροπής στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες των κομμάτων που συγκροτούν την κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ CDU/CSU και SPD.

Με απώτερο στόχο λοιπόν την παράταση της διάρκειας ζωής των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, επιδιώκεται να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στην Ε.Ε. ώστε να εγκρίνει νέες προσαρμογές στους κανονισμούς για τα όρια εκπομπών των στόλων οχημάτων, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη συνέχιση της πώλησης αυτών των οχημάτων και μετά το 2040.

