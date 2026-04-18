Πολιτική

Οδυσσέας Μιχαηλίδης για ΔΗΣΥ: «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960, κουνάει το δάκτυλο»

Με ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, απαντά στην ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, κάνοντας λόγο για «προσωπική επίθεση» σε βάρος του από την ηγεσία του κόμματος. Όπως αναφέρει, «η ηγεσία του ΔΗΣΥ επιχειρεί να πείσει τους πολίτες ότι η διαφθορά στην Κύπρο είναι αποκύημα φαντασίας», παραπέμποντας σε σειρά υποθέσεων που, κατά τον ίδιο, παραμένουν στη μνήμη της κοινωνίας.

Στην ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι «οι πολίτες όμως δεν ξεχνούν», απαριθμώντας, μεταξύ άλλων, υποθέσεις όπως «Focus, Panama papers, ΣΑΠΑ, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ, Συνεργατισμός, Βασιλικό, Σεϋχέλλες, Χρυσά Διαβατήρια», ενώ προσθέτει ότι το πρόβλημα για τον ΔΗΣΥ είναι πως «δεν μπόρεσε ποτέ να καταρρίψει την αξιοπιστία των εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας».

Παράλληλα, αναφέρει ότι γίνεται προσπάθεια να οικοδομηθεί «ένα αφήγημα ότι, διαχρονικά, όλες οι καταγγελίες, ήταν θεωρίες συνομωσίας», σημειώνοντας ότι «τα δικά τους σκάνδαλα… άφησαν ανεξίτηλο σημάδι», με συνέπειες που «ακόμη τις βιώνουν οι πολίτες». Καταλήγοντας, κάνει λόγο για «την ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960», η οποία, όπως αναφέρει, «κουνάει το δάκτυλο».

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

