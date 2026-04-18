Ελεφαντάκι που απέρριψε η μητέρα του δημιούργησε νέες φιλίες στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο Σμιθσόνιαν

Μια ηλικιωμένη ελεφαντίνα στο Εθνικό Ζωολογικό Κήπο Σμιθσόνιαν, στις ΗΠΑ, ανατρέφει το νεότερο μέλος της αγέλης — ένα μωρό 2 μηνών — αφού το ελεφαντάκι απορρίφθηκε από τη μητέρα του.

Η Λιν Μέι, που σημαίνει «άνθος του πνεύματος» στα βιετναμέζικα, γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου από τη μητέρα της, Νι Λιν. Είναι το πρώτο ελεφαντάκι του ζωολογικού κήπου εδώ και σχεδόν 25 χρόνια και αναμένεται να κάνει το δημόσιο ντεμπούτο της την Τετάρτη, 22 Απριλίου.

Ωστόσο, η μητέρα και το μωρό της δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν δεσμό.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση στο blog στις 12 Φεβρουαρίου που έγραψε ο Τόνι Μπάρθελ, διευθυντής φροντίδας ζώων του ζωολογικού κήπου, το προσωπικό του ζωολογικού κήπου χώρισε το ζευγάρι αφού η Νι Λιν άρχισε να συμπεριφέρεται επιθετικά προς το μωρό.

Η ελεφαντίνα δεν είχε βιώσει ποτέ γέννηση, έγραψε ο Μπάρθελ, και δεν είχε ποτέ αλληλεπιδράσει με μωρό στο παρελθόν.

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ελέφαντες

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου ήλπιζε ότι οι δύο θα είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μετά τη γέννηση, αλλά η Νι Λιν κούνησε το σώμα της, κλώτσησε με τα πόδια της και πέταξε χόρτα, έγραψε ο Μπάρθελ.

«Η συμπεριφορά της Νι Λιν μας έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμη να μοιραστεί με ασφάλεια τον χώρο με το νεογέννητο», συνέχιζε η ανάρτηση.

Η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Σε μια ανάρτηση στο blog που δημοσιεύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, ο Μπάρθελ έγραψε ότι η Νι Λιν έχει επιδείξει αντικρουόμενα συναισθήματα για το μωρό της.

«Από τη μία πλευρά, δείχνει ενδιαφέρον για τη Λιν Μέι και ανταποκρίνεται κάθε φορά που αυτή εκφράζεται φωνητικά», έγραψε ο Μπάρθελ. «Από την άλλη, δεν φαίνεται άνετη με την αλληλεπίδραση και την εγγύτητα με την κόρη της. Μερικές φορές, δείχνει την ταλαιπωρία της εκδηλώνοντας απογοήτευση και επιθετικότητα προς το μωρό της».

Η Μπόζι, μια κυρίαρχη θηλυκή στην αγέλη του ζωολογικού κήπου, έχει αναλάβει το ρόλο της προστάτιδας του μωρού. Σε περιπτώσεις όπου η μητέρα συμπεριφέρεται επιθετικά, η ελεφαντίνα την σπρώχνει με το πόδι της, προσπαθεί να την απωθήσει ή χτυπάει την ουρά της στο δικό της πόδι, έγραψε ο Μπάρθελ. Όταν συμβαίνει αυτό, η Νι Λιν σταματά την επιθετικότητα.

Δημιουργώντας δεσμούς

Σύμφωνα με μια ανάρτηση της 10ης Απριλίου, το μωρό έχει πλέον αναπτύξει έναν ισχυρό δεσμό με τη Σουάρνα, μια άλλη ελεφαντίνα του ζωολογικού κήπου.

Όταν οι δύο συναντήθηκαν, η Σουάρνα εξέτασε την Λιν Μέι προσεκτικά και συστηματικά. Όταν οι δύο βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, η Σουάρνα περπατούσε ήρεμα πίσω από την Λιν Μέι, ενώ το μωρό εξερευνούσε τον περίβολο, και στάθηκε δίπλα στη μικρή καθώς αυτή έπινε το πρωινό της γάλα, σύμφωνα με την ανάρτηση στο blog.

Επειδή το μωρό δεν μπορεί να θηλάσει από τη μητέρα του, οι φροντιστές ταΐζουν τον ελέφαντα με μπιμπερό. Η ομάδα διατροφής του ζωολογικού κήπου επέλεξε μια φόρμουλα υποκατάστατου γάλακτος για το μωρό με βάση μια διατροφική ανάλυση του μητρικού γάλακτος των ασιατικών ελεφάντων, αναφέρει η ανάρτηση.

Η Σουάρνα διδάσκει τώρα στη μικρή ελεφαντίνα πώς να κοινωνικοποιείται και να επικοινωνεί. Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου ελπίζει ότι ο δεσμός των ελεφάντων θα βοηθήσει τα άλλα μέλη της αγέλης να δουν το μωρό ως μέρος της ομάδας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι φροντιστές περιέγραψαν τη Λιν Μέι ως «ζωηρή και παιχνιδιάρα».

«Παρόλο που η Λιν Μέι δεν είναι μαζί με τη μητέρα της, τη Νι Λιν, είναι γεμάτη ζωή και πολύ διασκεδαστική», έγραψε στην ανάρτηση του ιστολογίου ο Ρόμπι Κλαρκ, υπεύθυνος για τους ελέφαντες και αναπληρωτής επιμελητής του Elephant Trails.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που όλοι οι θαυμαστές μας θα έχουν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν σύντομα. Ξέρω ότι θα την αγαπήσουν όσο και εμείς», είπε ο Κλαρκ.

