Το Cap St Georges Hotel & Resort εντάσσεται στον παγκόσμιο όμιλο πολυτελούς ταξιδιών Virtuoso

Το Cap St Georges Hotel & Resort εντάχθηκε στο αποκλειστικό χαρτοφυλάκιο πολυτελών ταξιδιωτικών συνεργατών του Virtuoso®, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερους από 2.200 επιλεγμένους συνεργάτες σε 100 χώρες. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Μάρκου, Διευθυντή Πωλήσεων & Μάρκετινγκ του Cap St Georges Hotel & Resort, η ένταξη στο δίκτυο Virtuoso δημιουργεί νέες προοπτικές πωλήσεων και προβολής προς το δίκτυο των περισσότερων από 20.000 luxury travel advisors και της ιδιαίτερα σημαντικής πελατειακής τους βάσης. Τα πρακτορεία του Virtuoso παγκοσμίως πραγματοποιούν ετήσιες πωλήσεις ύψους 25–30 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, καθιστώντας το δίκτυο έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς στον τομέα του πολυτελούς τουρισμού.

«Η διαδικασία επιλογής του Virtuoso είναι ιδιαίτερα απαιτητική, επομένως η ένταξή μας ως προτιμώμενος συνεργάτης αποτελεί μεγάλη τιμή», ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος Μαλαού, Director of Business Development. «Η φήμη των μελών του Virtuoso για την αφοσίωσή τους στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών τους εναρμονίζεται απόλυτα με τη δική μας εξατομικευμένη φιλοσοφία φιλοξενίας. Ως μέλος πλέον αυτού του διεθνούς και καταξιωμένου δικτύου, ανυπομονούμε να προσφέρουμε στους συμβούλους ταξιδιών του Virtuoso και στους πελάτες τους μοναδικά προνόμια, υπηρεσίες υψηλής αξίας και εμπειρίες που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.»

Το Cap St Georges Hotel & Resort προστίθεται στη συλλογή των κορυφαίων πολυτελών ξενοδοχείων, θερέτρων, εταιρειών κρουαζιέρας, αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών οργανισμών και άλλων φορέων του τουρισμού που συνεργάζονται με το Virtuoso παγκοσμίως. Οι συνεργάτες αυτοί, οι οποίοι εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών και εμπειριών παγκόσμιας κλάσης, προσφέρουν ανώτερες υπηρεσίες, μοναδικές ευκαιρίες και εξαιρετική αξία στους πελάτες του Virtuoso. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να προβάλλονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας του δικτύου καθώς και μέσω σημαντικών εκδηλώσεων, όπως το Virtuoso Travel Week, τη σημαντικότερη διεθνή συνάντηση του πολυτελούς τουρισμού. Η ένταξη του Cap St Georges Hotel & Resort στο Virtuoso του προσφέρει άμεση πρόσβαση και συνεργασία με κορυφαία ταξιδιωτικά γραφεία αναψυχής στη Βόρεια και Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Ευρώπη, την Ασία-Ειρηνικό, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Το θέρετρο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους επιλεγμένους travel advisors του Virtuoso που υποστήριξαν την υποψηφιότητα του Cap St Georges και παρείχαν πολύτιμες συστάσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται επίσης προς την κα Kim Van Nieuwenhuize, Manager, Partner Development της Virtuoso, για την καθοδήγηση και την πολύτιμη υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

