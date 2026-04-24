Το κοινοβουλευτικό έργο της Βουλής σε αριθμούς

Πλούσιο νομοθετικά και κοινοβουλευτικά αποτυπώνεται το έργο της Βουλής, όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που καταγράφουν τη δραστηριότητα σε πολλαπλά επίπεδα.

Στον πυρήνα της λειτουργίας της, περισσότερα από 1.000 νομοσχέδια και άνω των 250 προτάσεων νόμου ψηφίστηκαν σε νόμους, ενώ εγκρίθηκαν και πάνω από 280 κανονισμοί. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 3.102 συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών και 181 συνεδρίες της Ολομέλειας, καταδεικνύοντας τον όγκο εργασιών σε επίπεδο επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων.

Σημαντική παραμένει και η διάσταση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με 2.286 ερωτήσεις βουλευτών προς τα Υπουργεία και 1.877 επίσημες απαντήσεις να καταγράφονται. Την ίδια περίοδο, προχώρησαν επτά συνταγματικές τροποποιήσεις και τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

Σε διεθνές επίπεδο, καταγράφονται 34 αποστολές σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλίων, ενώ 52 ηγέτες επισκέφθηκαν τη Βουλή. Επιπλέον, φιλοξενήθηκαν 122 κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, ενισχύοντας τη διακοινοβουλευτική συνεργασία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εξωστρέφεια προς την κοινωνία, με 221 φοιτητές και μαθητές να συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, 332 σχολικές επισκέψεις με περισσότερους από 11.000 μαθητές, καθώς και 84 εκδηλώσεις και συνέδρια να διοργανώνονται.