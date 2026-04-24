Βουλευτικές Εκλογές 24ης Μαΐου: Αντίστροφη μέτρηση για το Διάταγμα και τις υποψηφιότητες

Αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα ή αύριο το Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών για τη Διεξαγωγή των Εκλογών, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ελίκκος Ηλία, σημειώνοντας ότι ξεκίνησαν οι προεργασίες για την υποβολή των υποψηφιοτήτων στις 6 Μαΐου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ και ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ηλία ανέφερε ότι μετά την αυτοδιάλυση της Βουλής στις 23 Απριλίου, θα ακολουθήσει το Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών για τη Διεξαγωγή των Εκλογών. Σημείωσε ότι πριν τη δημοσίευση του Διατάγματος, θα πρέπει να εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η αυτοδιάλυση της Βουλής αλλά λόγω των εργασιών της άτυπης συνάντησης των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της ΕΕ, που ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται σήμερα, αυτό αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας ή αύριο.

«Είμαστε ακριβώς ένα μήνα πριν τις εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν την Κυριακή 24 Μαΐου», σημείωσε ο κ. Ηλία, αναφέροντας ότι ξεκίνησαν τις προεργασίες για την υποβολή των υποψηφιοτήτων στις 6 Μαΐου.

Εκφράζοντας μια πρώτη εκτίμηση, είπε ότι αναμένεται να κατέλθουν 18 κόμματα σε σύγκριση με 15 κόμματα, τα οποία έχουν κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές του 2021, ενώ εκτιμάται ότι φέτος θα υπάρχουν περισσότεροι από τους 651 υποψήφιους των βουλευτικών εκλογών του 2021. Ήδη εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κάποιους για να κατέλθουν ως μεμονωμένοι υποψήφιοι, είπε ακόμη ο κ Ηλία, σημειώνοντας ότι το 2021 είχαμε 7 μεμονωμένους υποψήφιους. Σημείωσε ότι θα διαφανεί ο ακριβής αριθμός στις 6 Μαΐου, που είναι η επίσημη ημέρα των υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Πρόσθεσε ότι έχουν καθοριστεί τα σημεία που θα υποβληθούν επίσημα υποψηφιότητες. Σημείωσε ότι στο δικό του γραφείο, ως Γενικού Εφόρου, θα δεχτούν υποψηφιότητες για τρεις βουλευτές που αφορούν σε εκπροσώπους των θρησκευτικών μειονοτήτων, δηλαδή των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων.

«Είμαστε στην τελική ευθεία. Το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών και των Επαρχιακών Διοικήσεων εργάζεται συστηματικά για να έχουμε μια ομαλή εκλογική περίοδο και να πάμε καλά την ημέρα των εκλογών», είπε ο κ. Ηλία.

Σημείωσε ότι θα λειτουργήσουν τα κέντρα του εξωτερικού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες και θα τεθεί σε εφαρμογή και η ψηφιακή εφαρμογή ‘Που Ψηφίζω’, προκειμένου να είναι εύκολο για τους πολίτες, με εισαγωγή του αριθμού ταυτότητας και της ημερομηνίας γεννήσεως τους, να μπορούν να δουν σε ποιο εκλογικό κέντρο μπορούν να ψηφίσουν. Είπε ότι η εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, τουλάχιστον 10 μέρες πριν από τις εκλογές, δηλαδή μεταξύ 10 και 15 Μαΐου.

Πηγή: ΚΥΠΕ