Τηλεόραση: Παράταση μέχρι 1η Ιουλίου για τη μετάβαση σε DVB-T2 – Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε παράταση στην παράλληλη εκπομπή της υφιστάμενης πλατφόρμας ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T και της νέας τεχνολογίας DVB-T2 μέχρι την 1η Ιουλίου. Η απόφαση δίνει επιπλέον χρόνο στους πολίτες να προσαρμοστούν στη μετάβαση, χωρίς πίεση και χωρίς τον γνωστό πανικό της τελευταίας εβδομάδας.

Η αλλαγή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης, με στόχο καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, υποστήριξη υψηλής ευκρίνειας και 4K, περισσότερα διαθέσιμα κανάλια και πιο αποδοτική χρήση του φάσματος συχνοτήτων. Με απλά λόγια, λιγότερο “χιόνι”.

Η παράταση θεωρείται κρίσιμη ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού στην αγορά εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης, ενώ η πλήρης παύση της παλαιάς πλατφόρμας θα γίνει μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας. Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να προχωρήσουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες και να μην αφήσουν την αναβάθμιση για την τελευταία στιγμή.

Σε πρακτικό επίπεδο, όσοι διαθέτουν τηλεοράσεις νεότερης γενιάς, συνήθως μετά το 2017, που υποστηρίζουν την τεχνολογία DVB-T2, χρειάζεται απλώς να πραγματοποιήσουν επανασυντονισμό καναλιών. Για παλαιότερες συσκευές απαιτείται είτε η αγορά αποκωδικοποιητή DVB-T2, με κόστος που κυμαίνεται περίπου από 20 έως 50 ευρώ, είτε η αντικατάσταση της τηλεόρασης.

Σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται καμία αλλαγή στην κεραία ή στην κατεύθυνσή της, καθώς η νέα τεχνολογία χρησιμοποιεί τα ίδια σημεία εκπομπής. Η μετάβαση αφορά αποκλειστικά τους τηλεθεατές που λαμβάνουν σήμα μέσω κεραίας για τα ελεύθερα ιδιωτικά κανάλια, ενώ δεν επηρεάζονται οι συνδρομητικές πλατφόρμες, καλωδιακές ή δορυφορικές, ούτε τα κανάλια του ΡΙΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.hellas-sat.digital ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης στο 22000737.