Το πιο σουρεαλιστικό μπαρ της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελβετία και μοιάζει βγαλμένο από το... Alien

Σχεδιασμένο από τον HR Giger, τον καλλιτέχνη που δημιούργησε το θρυλικό τέρας του Alien, το Giger Bar στην Ελβετία μετατρέπει ένα ποτό σε εμπειρία επιστημονικού τρόμου.

Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς θα ήταν να πιείτε ένα ποτό μέσα στο σύμπαν του Alien, η απάντηση βρίσκεται στην Ελβετία.

Το διάσημο Giger Bar, σχεδιασμένο από τον Ελβετό καλλιτέχνη HR Giger, δημιουργό του εμβληματικού τέρατος της κινηματογραφικής σειράς Alien, θεωρείται ένα από τα πιο αλλόκοτα και εντυπωσιακά μπαρ στον κόσμο.

Ο Giger άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ποπ κουλτούρα όταν σχεδίασε το πλάσμα που εμφανίστηκε στην ταινία του Ridley Scott το 1979. Η σκοτεινή αισθητική του, όπου το ανθρώπινο σώμα μπλέκεται με μηχανικά στοιχεία, έγινε σήμα κατατεθέν του έργου του.

Ένα μπαρ σαν εφιάλτης υψηλής αισθητικής

Το πρώτο επίσημο Giger Bar άνοιξε το 1992 στην πόλη Chur, γενέτειρα του καλλιτέχνη. Ακολούθησε δεύτερο μπαρ το 2003 στο Gruyères της Ελβετίας, δίπλα στο μουσείο αφιερωμένο στο έργο του.

Το εσωτερικό μοιάζει περισσότερο με σκηνικό ταινίας τρόμου παρά με χώρο εστίασης.

Οι τοίχοι και η οροφή σχηματίζουν ένα ενιαίο βιομηχανικό οργανισμό, με οστέινες καμάρες να ξεπηδούν από το πάτωμα και να στηρίζουν τον χώρο, σαν να βρίσκεσαι μέσα στον σκελετό κάποιου εξωγήινου πλάσματος.

Η χρωματική παλέτα κινείται σε μονόχρωμους γκρι και μεταλλικούς τόνους, ενώ ειδικά σχεδιασμένες καρέκλες και διακοσμητικά στοιχεία παραπέμπουν άμεσα στη σκοτεινή φαντασία του δημιουργού.

Από αποτυχημένη ιδέα στο Τόκιο σε cult προορισμό

Λίγοι γνωρίζουν ότι ο Giger είχε επιχειρήσει πρώτα να δημιουργήσει μπαρ στο Τόκιο στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ωστόσο αποκήρυξε το πρότζεκτ όταν διαπίστωσε ότι η ομάδα παραγωγής χρησιμοποίησε προσχέδια αντί για τα τελικά του σχέδια.

Μετά από εκείνη την εμπειρία, φρόντισε τα επόμενα μπαρ να υλοποιηθούν υπό τη δική του αυστηρή επίβλεψη.

Το αποτέλεσμα ήταν χώροι που σήμερα αποτελούν προσκύνημα για λάτρεις του design, του κινηματογράφου και της εναλλακτικής αισθητικής.

Περισσότερο από μπαρ, μια εμπειρία

Το Giger Bar δεν είναι απλώς μέρος για ποτό. Είναι immersive εμπειρία που συνδυάζει τέχνη, αρχιτεκτονική και pop culture.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μπύρα, cocktails ή ακόμα και branded absinthe, μέσα σε ένα περιβάλλον που θυμίζει διασταύρωση μουσείου σύγχρονης τέχνης και διαστημικού εφιάλτη.

Για τους fans του Alien ή όσους αναζητούν τα πιο ιδιαίτερα μέρη της Ευρώπης, το Giger Bar είναι προορισμός που δύσκολα ξεχνιέται.

