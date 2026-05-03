Οικογένεια καταγγέλλει τραυματική διαχείριση 7χρονου με αυτισμό από δημόσιο νοσοκομείο - «Εφαρμόστηκε το ιατρικό πρωτόκολλο» λέει ο ΟΚΥπΥ

Σοβαρές ελλείψεις και τραυματική διαχείριση 7χρονου με αυτισμό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μετά από τροχαίο ατύχημα καταγγέλλει η οικογένεια του παιδιού, με τον Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να απαντά ότι εφαρμόστηκε πλήρως το ιατρικό πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία συγγενικού προσώπου, δύο ανήλικα παιδιά και η μητέρα τους μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου, ωστόσο η αγωνία της οικογένειας μετατράπηκε σε οργή λόγω της μεταχείρισης που έτυχε το επτάχρονο παιδί τους, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η ανάρτηση περιγράφει μια χαοτική κατάσταση όπου το ιατρικό προσωπικό, στερούμενο ειδικής εκπαίδευσης και πρωτοκόλλων, αδυνατούσε να διαχειριστεί ένα παιδί χωρίς ομιλία που βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτου σοκ.

Επιπροσθέτως, η οικογένεια, περιγράφοντας την εμπειρία ως πιο τραυματική και από το ίδιο το ατύχημα, ζητώνταε επιτακτικά την εφαρμογή εξειδικευμένων σεμιναρίων και τη στελέχωση των νοσοκομείων με προσωπικό που να διαθέτει τα βασικά εφόδια ανθρωπιάς και γνώσης, καταγγέλλοντας ένα σύστημα που φαίνεται να «σηκώνει τα χέρια ψηλά» μπροστά στη διαφορετικότητα.

Η απάντηση του ΟΚΥπΥ:

Σχετικά με καταγγελία συγγενών παιδιού με αυτισμό, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Μακάρειο Νοσοκομείο, είναι διαπιστευμένα Νοσοκομεία και εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα που απαιτούνται για όλες τις παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοκόλλου που αφορά παιδιά με αυτισμό.

Το ΤΑΕΠ Παίδων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας στελεχώνεται αποκλειστικά με Παιδιάτρους και εξειδικευμένο Νοσηλευτικό προσωπικό, με μεγάλη εμπειρία γιατί αντιμετωπίζουν συχνά τέτοια περιστατικά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τηρήθηκε αυστηρά το ιατρικό πρωτόκολλο, όπου σύμφωνα με την κλινική εικόνα και τις εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, η ζωή του παιδιού δεν βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η παρουσία γονέων ή συγγενικών ατόμων κατά τη διάρκεια της εξέτασης παιδιού συνίσταται ή/και ενθαρρύνεται για τη δημιουργία ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος για το παιδί, και είναι κάτι που εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Η παρουσία πολλών άγνωστων προσώπων αυξάνουν το επίπεδο ανασφάλειας του παιδιού, το καθιστούν ευερέθιστο και φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Σημειώνεται ότι αυτό αποτελεί και απαίτηση των γονέων και πριν μερικά χρόνια συζητήθηκε και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και καταρτίσθηκε διαδικασία.

Σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο, το οποίο εφαρμόσθηκε πλήρως, σε περιπτώσεις που το παιδί δεν συνεργάζεται για διενέργεια εξετάσεων, ως πρώτο μέτρο χορηγείται ειδικό φάρμακο δια μέσου της ρινικής οδού με τη χρήση συσκευής, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτως ώστε το παιδί να ηρεμήσει για να γίνουν οι εξετάσεις.

Η καταστολή και η μέθη, κατόπιν χορήγησης κατασταλτικών ή άλλων φαρμάκων, γίνεται όταν δεν επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα από το πρώτο μέτρο, δια το λόγο ότι η χορήγηση τους μπορεί να επιφέρει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η καθυστέρηση που υπήρξε στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, οφειλόταν στο γεγονός ότι οι Ιατροί Αναισθησιολόγοι τη δεδομένη στιγμή βρίσκονταν στο χειρουργείο για επείγον περιστατικό, αλλά διευκρινίζεται ότι βάση της κλινικής εικόνας και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, η ζωή του παιδιού δεν βρισκόταν σε κίνδυνο, έτσι ώστε να απαιτείται άμεσα αξονική τομογραφία.

Λόγω του ότι, το περιστατικό προερχόταν από τροχαίο ατύχημα, κρίθηκε σκόπιμο να νοσηλευθεί στον Παιδοχειρουργικό θάλαμο στο Μακάρειο Νοσοκομείο για παρακολούθηση. Νοσηλεύεται σε τρίκλινο δωμάτιο, όπου στην αρχή ήταν με την αδελφή του και τώρα είναι μόνο του.

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος θάλαμος, διαθέτει μόνο ένα δίκλινο δωμάτιο, το οποίο χρησιμοποιείται για παιδιά που τυγχάνουν ημερήσιας φροντίδας και τα υπόλοιπα είναι τρίκλινα και τετράκλινα.

Όσον αφορά τη λήψη αίματος και την παρουσία των γονέων στη διαδικασία, ισχύουν τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω.

Μέλημα μας είναι η υψηλής ποιότητα φροντίδα υγείας και η αποτελεσματική θεραπεία, για όλους τους ασθενείς.