Για 16η συνεχή χρονιά, τα Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation in Cyprus επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό τους ρόλο στην ενίσχυση της δικοινοτικής συνεργασίας στην Κύπρο, μέσα από τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και την ενθάρρυνση της κοινής ανάπτυξης και της ειρηνικής συνύπαρξης.

78 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι επιχειρηματίες, οι οποίοι συμμετέχουν σε 39 διμελείς δικοινοτικές ομάδες ενώνουν δυνάμεις, διεκδικώντας το χρηματικό έπαθλο ύψους €500.000.

Το ποσό αυτό θα προσφέρει ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης της easy family of brands www.easy.com & www.easyHistory.info, ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy) στις εννέα επιχειρηματικές ομάδες που θα ξεχωρίσουν για τη συνεργασία, την καινοτομία και τη δυναμική τους.

Χρηματικό έπαθλο μισού εκατομμυρίου

Οι εννέα νικήτριες διμελείς δικοινοτικές επιχειρηματικές ομάδες, θα διεκδικήσουν το συνολικό ποσό των €500.000, με την ακόλουθη κατανομή:

Η Χρυσή Νικήτρια ομάδα , θα λάβει το ποσό των €150.000 . Σε κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας, αντιστοιχούν €75.000 .

, θα λάβει το ποσό των . Σε κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας, αντιστοιχούν . Με το Αργυρό Βραβείο θα βραβευθούν δύο ομάδες, με συνολικό ποσό €200.000 . Κάθε Αργυρή Νικήτρια ομάδα θα λάβει €100.000 , εκ των οποίων €50.000 θα καταβληθούν σε κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας.

θα βραβευθούν δύο ομάδες, με συνολικό ποσό . Κάθε Αργυρή Νικήτρια ομάδα θα λάβει , εκ των οποίων θα καταβληθούν σε κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας. Με το Χάλκινο Βραβείο συνολικού ύψους €150.000 θα βραβευθούν έξι ομάδες. Κάθε ομάδα θα λάβει €25.000, εκ των οποίων €12.500 αντιστοιχούν σε κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας.

Η δύναμη της Συνεργασίας

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή στα Δικοινοτικά Βραβεία αποδεικνύει ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ουσιαστικής συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Κάθε κοινή επιχειρηματική πρωτοβουλία δεν αποτελεί μόνο μια οικονομική επένδυση, αλλά και ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης στο νησί, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η συνεργασία μπορεί να ξεπεράσει διαχωρισμούς και να δημιουργήσει ένα πιο βιώσιμο κοινό μέλλον για την Κύπρο.

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου θα απονείμει τα χρηματικά βραβεία στους νικητές σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 11:00 π.μ., στα Κεντρικά Γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation, στην οδό Μάρκου Δράκου 5, στη Λευκωσία, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Βραβεία Αξίας €5.300.000

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation, τα οποία έχουν καθιερωθεί ως ένας από τους μακροβιότερους και πιο ουσιαστικούς θεσμούς δικοινοτικής συνεργασίας στην Κύπρο, συμπληρώνουν 16 χρόνια ζωής, με την αξία των Βραβείων, περιλαμβανομένου και του φετινού ποσού των €500.000, να ανέρχεται στα €5.300.000.

INFO: Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η προσφορά στην κοινωνία, η στήριξη διάφορων φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στις χώρες όπου o Stelios και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Μονακό και τη Γαλλία.

Σημαντικές δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο είναι τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας και τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας με απονομή χρηματικών επάθλων στους νικητές, η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και πληγέντων από σοβαρές καταστροφές, η οικονομική αρωγή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και η χρηματοδότηση υποτροφιών σε νέους για τη φοίτησή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

