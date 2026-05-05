Συνάντηση στο Υφ. Τουρισμού για την προώθηση της πλατφόρμας «Μίτος» και τη στρατηγική ανάπτυξη της περιοχής Π. Χρυσοχούς – Τηλλυρίας

Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση στο Υφυπουργείο Τουρισμού, στην οποία συμμετείχαν οι Δημάρχοι Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα, οι Πρόεδροι των Τουριστικών Επιτροπών Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα, η Δημοτικός Γραμματέας Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού, η Γενική Διευθύντρια του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και αρμόδιοι Λειτουργοί.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της πλατφόρμας «Μίτος», ενός σύγχρονου ψηφιακού τουριστικού οδηγού που θα καλύπτει το σύνολο της Κύπρου.

Στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται και η περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

Η εφαρμογή της πλατφόρμας αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη επικαιροποίησης της μελέτης για τη στρατηγική ανάπτυξη της περιοχής Πόλης Χρυσοχούς και Τηλλυρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε όπως ζητηθούν οι απόψεις των τοπικών αρχών, με στόχο την ολοκλήρωση και παρουσίαση της επικαιροποιημένης μελέτης εντός Ιουνίου, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η υλοποίησή της.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς παραμένει προσηλωμένος στην προώθηση δράσεων που ενισχύουν την τουριστική ανάπτυξη και τη βιώσιμη προοπτική της περιοχής.