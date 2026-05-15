Ποια είναι η Αυστραλή τραγουδίστρια που σάρωσε στον β' ημιτελικό της Eurovision 2026 - Εκτόπισε τον Ακύλα στα στοιχήματα

Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, όπου 25 τραγούδια ρίχνονται στη μάχη, ανάμεσά τους η Ελλάδα και ο Akylas.

Ο Akylas ενθουσίασε στον α΄ημιτελικό με τη γεμάτη ζωντάνια εμφάνισή του, μεταφέροντας τους φαν της Eurovision στον δικό του παιχνιδιάρικο κόσμο. Η ελληνική συμμετοχή τρέλανε μέχρι και το BBC, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ο Έλληνας τραγουδιστής Akylas είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, κάνοντας αναφορές σε στοιχεία που κυμαίνονταν από την αρχαιοελληνική γλυπτική και την παράδοση του πλεξίματος μέχρι και τη μοναδική μέχρι σήμερα νικήτρια της Ελλάδας στη Eurovision, Έλενα Παπαρίζου».

Από τον α’ ημιτελικό ξεχώρισαν, επίσης, τα τραγούδια της Φινλανδίας, που θεωρείται φαβορί για τη νίκη, η Ιταλία αλλά και η Μολδαβία.

Από τον β’ ημιτελικό ξεχώρισαν η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Δανία. Η Κύπρος με την εκρηκτική Αντιγόνη έδωσε ρυθμό στη σκηνή, παρασέρνοντας με το τσιφτετέλι της.

Ομολογουμένως, όμως, μία από τις πιο ιδιαίτερες και συναρπαστικές στιγμές ήταν η εμφάνιση της Αυστραλίας. Η Ντέλτα Γκούντρεμ με την ποπ μπαλάντα της τα έδωσε όλα επάνω στη σκηνή και με τη φωνάρα της κατέκλυσε την αρένα.

«Σταρ παγκοσμίου επιπέδου, ξεσηκώθηκαν οι πάντες», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης, αποκαλύπτοντας τον χαμό που επικράτησε.

Η εμφάνιση της Αυστραλίας στον β΄ημιτελικό της Eurovision 2026

Η σαρωτική της εμφάνιση αποτυπώθηκε αμέσως στα στοιχήματα, όπου η Αυστραλία σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση, αφήνοντας στην τρίτη τον Ακύλα.

Ποια είναι η Αυστραλή Ντέλτα Γκούντρεμ

Η μουσική πορεία της Ντέλτα Γκούντρεμ ξεκίνησε στα 15 της χρόνια, όταν υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο.

Το 2003 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Innocent Eyes του 2003, το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts στην Αυστραλία.

Από εκείνο το άλμπουμ ξεχώρισε το τραγούδι Lost Without You, που έγινε επιτυχία διεθνώς:

Έκτοτε, έχει κυκλοφορήσει πολλά άλμπουμ και πάνω από 40 singles, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο παραγωγικές καλλιτέχνιδες της Αυστραλίας.

Η 41χρονη σταρ δεν διαγράφει πορεία μόνο στη μουσική, αλλά και στην υποκριτική, καθώς πρωταγωνίστησε στη σειρά σειρά «Neighbours» μεταξύ 2002 και 2005, ενώ εμφανίστηκε στη σειρά «House Husbands».

Πριν από τρία χρόνια, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη και τη ρομαντική κωμωδία «Love Is In The Air».

Η διάγνωση με λέμφωμα Hodgkin

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ, η Ντέλτα διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin. Μετά από ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, η σταρ ανάρρωσε πλήρως. «Αυτό άλλαξε εντελώς την πορεία της ζωής μου. Όλη η χώρα παρακολουθούσε εμένα και την οικογένειά μου να περνάμε αυτή τη δοκιμασία όσο καλύτερα μπορούσαμε», είχε πει πέρσι στην DailyMail.

«Ήξερα ότι όλα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Πώς μπορείς ξαφνικά να περάσεις από αεροπλάνα, τρένα και αυτοκίνητα σε μια τέτοια ζωή;», είχε προσθέσει.

Η Αυστραλή σταρ είναι παντρεμένη με τον μουσικό Μάθιου Κόπλεϊ. Κατά το παρελθόν ήταν ζευγάρι με τον Μπράιαν ΜακΦάντεν του συγκροτήματος Westlife.

Τώρα, η Ντέλτα Γκούντρεμ ετοιμάζεται για τη βραδιά του τελικού της Eurovision 2026 και είναι πλέον δεύτερο φαβορί. Όπως γράφει χαρακτηριστικά το BBC, αν τα καταφέρει το Σάββατο, θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί για την Αυστραλία, η οποία συμμετέχει από το 2015 στη Eurovision.

Πηγή: iefimerida.gr