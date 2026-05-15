ΗΠΑ: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν παράταση της εκεχειρίας κατά 45 ημέρες

Συμφωνία για παράταση 45 ημερών στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω πρόοδος, ανακοίνωσε την Παρασκευή (15/5) το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Τόμι Πίγκοτ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι η «παύση των εχθροπραξιών» στις 16 Απριλίου έχει παραταθεί, με το υπουργείο να πρόκειται να «επαναλάβει την πολιτική πορεία των διαπραγματεύσεων» στις 2 και 3 Ιουνίου.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα αραβικά έστειλε επείγουσα ειδοποίηση στους Λιβανέζους κατοίκους στην πόλη της Τύρου, κατηγορώντας την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν σημαδέψει ένα τμήμα της πόλης με κόκκινο χρώμα και οι κάτοικοι αυτής της περιοχής έχουν ενημερωθεί να «εκκενώσουν αμέσως» και να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων.

