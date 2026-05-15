Στο στόχαστρο του Ισραήλ ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα - Άγνωστη η τύχη του

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στόχευσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, σε αεροπορική επιδρομή, έκαναν γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής (15/5) ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ.

Κατά την επιδρομή επλήγη ένα κτήριο κατοικιών στη γειτονιά Ριμάλ της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο Χαντάντ σκοτώθηκε σε αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις στο παρελθόν ισχυριζόμενο ότι οι στόχοι αποτελούσαν ενεργή απειλή για τα στρατεύματα του.

Σε κοινή δήλωση, ο Νετανιάχου και ο Κατζ αναφέρουν ότι διέταξαν τη δολοφονία του Χαντάντ, ο οποίος διοικεί τη στρατιωτική πτέρυγα της τρομοκρατικής ομάδας και είναι «ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

«Ο Χαντάντ ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και την κακοποίηση χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών του IDF. Κράτησε τους ομήρους μας σε βάναυση αιχμαλωσία, διηύθυνε τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον των δυνάμεών μας και αρνήθηκε να εφαρμόσει τη συμφωνία με επικεφαλής τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ για την αποσυναρμολόγηση των όπλων της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρουν.

«Ο IDF και η Σιν Μπετ εφαρμόζουν πλήρως την πολιτική της κυβέρνησης να μην περιορίζει τις απειλές και να εξουδετερώνει προληπτικά τους εχθρούς μας», συνεχίζουν. .

«Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους δολοφόνους που επιδιώκουν τη ζωή μας: αργά ή γρήγορα, το Ισραήλ θα σας φτάσει», καταλήγουν.

Πηγή: cnn.gr