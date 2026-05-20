Άρσεναλ: Χαμός έξω από το Emirates για την επιστροφή στα πρωταθλήματα - Πανηγύρισαν έξαλλα και οι παίκτες (βίντεο)

Η Άρσεναλ είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια και στο Λονδίνο το πάρτι έχει ήδη ξεκινήσει, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται έξω από το «Emirates» να πανηγυρίσει.

Ο Μικέλ Αρτέτα και οι παίκτες της Άρσεναλ έγραψαν ιστορία. Παρά την τρομερή πίεση που άσκησε η Μάντσεστερ Σίτι, οι «κανονιέρηδες» κατέκτησαν την Premier League, επιστρέφοντας στην κορυφή της Αγγλίας έπειτα από 22 ολόκληρα χρόνια. Η χαρά και η συγκίνηση που επικρατεί στις τάξεις του συλλόγου είναι τεράστια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φίλαθλοι της Άρσεναλ ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μπόρνμουθ και Μάντσεστερ Σίτι. Εκεί οπού τα «κεράσια» πήραν την ισοπαλία, χαρίζοντάς της μαθηματικά τον τίτλο από το βράδυ της Δευτέρας (19/5).

Άρσεναλ: Δάκρυα χαράς έξω από το «Emirates» και... Party on the streets of London

Με το σφύριγμα της λήξης στο παιχνίδι της Σίτι, χιλιάδες οπαδοί των «κόκκινων» του Λονδίνου ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν αυτό που πολλοί δεν είχαν ποτέ ξανά την ευκαιρία να πανηγυρίσουν...

They will be partying for many hours in north London tonight... 🔴🏆🎉 pic.twitter.com/VKASwq9vPW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 19, 2026

Βασικός προορισμός ήταν το «Emirates», το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν ήταν μακριά για τους περισσότερους, καθώς οι παμπ γύρω από το γήπεδο είχαν γεμίσει.

Άρσεναλ: Το χάρηκαν με την ψυχή τους οι παίκτες

Χαμός έγινε και στη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του Αρτέτα, που παρακολούθησαν όλοι μαζί το παιχνίδι και χάρηκαν με την ψυχή τους για το αποτέλεσμα

Πηγή: iefimerida.gr