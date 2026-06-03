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Γιώργος Καπουτζίδης: Δεν έχω παντρευτεί, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το δαχτυλίδι που φορούσε ο ηθοποιός και σεναριογράφος ώθησε τον παρουσιαστή εκπομπής να τον ρωτήσει, αν έχει παντρευτεί

Θετικός στην ιδέα του γάμου δήλωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν έχει επισημοποιήσει ακόμη τη σχέση του. 

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος ήταν καλεσμένος στο «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου. Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παρατήρησε το δαχτυλίδι που φορούσε ο καλεσμένος της εκπομπής και τον ρώτησε αν αφορά σε κάποια εξέλιξη στην προσωπική του ζωή.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος έχει δηλώσει πως ο σύντροφός του είναι ο πιο ωραίος Έλληνας, διευκρίνισε πως δεν έχει παντρευτεί. Παρόλα αυτά,  ο γάμος είναι κάτι που σκέφτεται σοβαρά. 

«Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή και την προσωπική μου ζωή θα την πούμε προσωπικά», απάντησε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης. Όταν ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος επέμεινε, ρωτώντας: «Είναι αυτό που κατάλαβα;», εκείνος εξήγησε: «Δεν έχω παντρευτεί αν με ρωτάτε αυτό το πράγμα, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου».

Πηγή: protothema.gr

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