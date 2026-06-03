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Στο νοσοκομείο λόγω κολικού νεφρού ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - «Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο παρουσιαστής πήρε εξιτήριο το πρωί της Τετάρτης και βγήκε τηλεφωνικά στην ραδιοφωνική του εκπομπή, περιγράφοντας όλα όσα έζησε τις προηγούμενες μέρες.

Στο νοσοκομείο πέρασε τα προηγούμενα 24ωρα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λόγω αφόρητων πόνων που ένιωσε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας.

Ο παρουσιαστής πήρε εξιτήριο το πρωί της Τετάρτης και βγήκε τηλεφωνικά στην ραδιοφωνική του εκπομπή, περιγράφοντας όλα όσα έζησε τις προηγούμενες μέρες.

«Νιώθω λίγο άσχημα που δεν είμαι εκεί. Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είναι το πιο επώδυνο πράγμα που έχω βιώσει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και συνέχισε:

«Ήρθαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα. Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε και από την τρέλα τη δική μου είπα ότι, αφού δεν πονάω, θα πάω για γύρισμα στο 2Night. Κάναμε και μια μαγνητική, έδειξε ότι έχει φύγει».

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής είπε: «Και οι γιατροί το λένε ότι ο πόνος στον κολικό νεφρού είναι παρόμοιος με εκείνον της γέννας. Είχα πέσει κάτω, περίμενα ότι κάτι θα βγάλω».

Πηγή: iefimerida.gr

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