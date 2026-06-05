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Τηλεοπτική βόμβα: Κόβεται η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μια είδηση που αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στο τηλεοπτικό σκηνικό αποκαλύφθηκε το πρωί της Πέμπτης (4/6) στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά, το μέλλον της επιτυχημένης εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha βρίσκεται στον αέρα, με τον σταθμό να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να την κόψει.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, η κίνηση αυτή δεν αποτελεί αλλαγή στρατηγικής, αλλά βασίζεται σε οικονομικούς λόγους. Το θέμα αυτό ξεκίνησε πριν από το Πάσχα και κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό μέσα στον σταθμό, καθώς ούτε η Ναταλία Γερμανού ούτε οι συνεργάτες της έχουν λάβει την παραμικρή ενημέρωση.

«Δεν είναι θέμα για αλλαγή στρατηγικής αλλά οικονομικής. Είναι μια έρευνα που έχει γίνει από τηλεοπτικό σταθμό και κρατείται ερμητικά κλειστά σε δύο τρία γραφεία. Δεν έχει ενημερωθεί ούτε η παρουσιάστρια ούτε κανείς από τους συνεργάτες. Έμαθα ότι έγινε η έρευνα πριν από το Πάσχα και μου έκανε εντύπωση γιατί υπάρχουν συμβόλαια ενεργά. Αυτή η έρευνα δόθηκε και σε άλλα τμήματα του σταθμού, όπως το εμπορικό, που φέρει αντίρρηση. Ελπίζω ότι αυτό το σχέδιο δεν θα υλοποιηθεί γιατί θα το ξανασκεφτούν ότι δεν τους παίρνει να υλοποιηθεί», είπε ο Γρηγόρης Μελάς.

Και τόνισε: «Υπάρχει μια ζώνη στον ALPHA που είναι μετά από έρευνα έτοιμη να μειωθεί. Μιλάω για την απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και αφορά το κόψιμο του Καλύτερα δε γίνεται. Είναι ένα σχέδιο που μελετούν εδώ και 1,5 με δύο μήνες να κοπεί η εκπομπή αυτή. Η εκπομπή του Νίκου Μάνεση παραμένει αλλά ίσως να κατέβει προς τα κάτω. Επειδή πραγματικά είναι μια είδηση που την παρακολουθώ πριν από το Πάσχα και είχα προβληματισμό για το εάν πρέπει να τη δημοσιοποιήσω. Ως άνθρωπος που αγαπάω την τηλεόραση και θεωρώ ότι το Καλύτερα δε γίνεται είναι ένα θετικό κομμάτι στην τηλεόραση, θεωρώ ότι εκεί στον ALPHA πρέπει να το ξανασκεφτούν για λόγους τηλεοπτικούς και μόνο. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, μέχρι πριν από 10 μέρες το σενάριο αυτό ήταν να κλειστεί, αλλά επειδή μπήκε κι άλλος άνθρωπος γέρνει προς την απόφαση να υλοποιηθεί».

gossip-tv.gr

 

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