Μουντιάλ 2026: Η ανατρεπτική πρόβλεψη του Ζόχραν Μαμντάνι για τη νικήτρια ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, λάτρης του ποδοσφαίρου, έκανε την πρόβλεψή του για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο σύντομα θα ξεκινήσει στη βορειοαμερικανική ήπειρο (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου 2026). Πιστεύει ότι το Μαρόκο θα γίνει το πρώτο αφρικανικό έθνος που θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά από έναν τελικό με τη Γαλλία.

Ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι παραδέχεται, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ότι δεν παρακολουθεί το ποδόσφαιρο κάθε μέρα, αλλά παραμένει ένθερμος οπαδός του παιχνιδιού με στρογγυλή μπάλα, ένα σχετικά σπάνιο προφίλ στην αμερικανική πολιτική σφαίρα, η οποία είναι περισσότερο προσανατολισμένη στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ή το μπέιζμπολ, αναφέρει το News.ro.

Είναι δηλωμένος υποστηρικτής της ομάδας της Άρσεναλ, η οποία πρόσφατα στέφθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια αναμονής. Τους τελευταίους μήνες, ο Μαμντάνι έχει συμμετάσχει στις προσευχές του Eid al-Adha στο Μπρονξ, φορώντας μια κούρτα με τα χρώματα της ομάδας του Λονδίνου, και νωρίτερα φέτος οργάνωσε μια βραδιά αφιερωμένη στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής σε ένα δημοτικό δικαστήριο.

Περισσότερο από μια απλή πρόβλεψη, η πρόβλεψη του Zohran Mamdani αντηχεί σε μια από τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες στο αφρικανικό ποδόσφαιρο. Εάν το Μαρόκο κατακτούσε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026, θα γινόταν το πρώτο αφρικανικό έθνος στην ιστορία που θα κατακτούσε τον τίτλο. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι Atlas Lions θα ήταν επίσης οι πρώτοι εκπρόσωποι της ηπείρου που θα έφταναν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πηγή: ertnews.gr