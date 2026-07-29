Το διφορούμενο μήνυμα Ερντογάν μετά τον Γκουτέρες: Στήριξη στις προσπάθειες του ΟΗΕ, επιμονή στην «κυριαρχική ισότητα»

Υπέρ της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ίσου διεθνούς καθεστώτος» των Τ/Κ τάχθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι το Κυπριακό δεν αποτελεί απλώς ζήτημα κατανομής της εξουσίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

«Σήμερα, όταν αξιολογούμε το Κυπριακό, δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα υγιές αποτέλεσμα με προσεγγίσεις που αγνοούν τις ιστορικές πραγματικότητες», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόσθεσε δε ότι «το ζήτημα στην Κύπρο υπερβαίνει κατά πολύ μια τεχνική συζήτηση για τον διαμοιρασμό της διοίκησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Πρόκειται για το ζήτημα της αναγνώρισης της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού».

Υποστήριξε ότι «καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, τα εγγενή δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι δυνατόν να στεφθεί με επιτυχία».

Αναφορά στην επίσκεψη Γκουτέρες

Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε σημαντική την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί έπειτα από 16 χρόνια.

«Η Τουρκία υπήρξε πάντοτε μια χώρα που παρείχε ισχυρή στήριξη στις ειρηνευτικές προσπάθειες του κ. Γκουτέρες και τον υποστήριξε με ειλικρίνεια. Θα συνεχίσουμε και στο εξής να βρισκόμαστε σε στενή διαβούλευση μαζί του», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε πως «είναι γνωστό σε όλους ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούν στην καταδίκη του ‘τουρκοκυπριακού λαού’ σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν και στο παρελθόν. Η ηρεμία στο νησί μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσα από μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση. Παράλληλα, παρακολουθούμε με προσοχή κάθε βήμα εκείνων που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας και να μετατρέψουν την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών σχηματισμών και γεωπολιτικών σχεδιασμών».

Ανακοίνωσε υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε επίσης ότι η Άγκυρα σχεδιάζει να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε νέα έργα στα κατεχόμενα, με πρώτο έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου.

«Όπως στο παρελθόν λύσαμε μόνιμα το πρόβλημα του νερού με το έργο του αιώνα, έτσι και την επόμενη περίοδο θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε διαφορετικά έργα, με πρώτο τον αγωγό φυσικού αερίου κάτω από τη θάλασσα», δήλωσε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η συνεργασία της Άγκυρας με το ψευδοκράτος θα ενισχυθεί στους τομείς του τουρισμού, της ανώτατης εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αναφορά στην τουρκική εισβολή

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ακόμη στην 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, την οποία χαρακτήρισε «ιστορικό σημείο καμπής» για τους Τουρκοκύπριους.

Υποστήριξε ότι η Τουρκία ενήργησε το 1974 στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των ευθυνών της ως εγγυήτρια δύναμη και απέτισε φόρο τιμής στους Τούρκους στρατιώτες, στους Τουρκοκύπριους μαχητές και στους τότε πολιτικούς ηγέτες Μπουλέντ Ετζεβίτ, Νετζμετίν Ερμπακάν και Αλπαρσλάν Τουρκές.

Πηγή: ΚΥΠΕ