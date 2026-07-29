Διεθνές ένταλμα σύλληψης από τη Ρωσία για τον ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ – Η οργισμένη απάντηση

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ιδρυτή και επικεφαλής του Telegram Πάβελ Ντούροφ, που γεννήθηκε στη Ρωσία και είναι κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου και διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον οποίο κατηγορεί για συνέργεια σε τρομοκρατία.

"Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης" σε βάρος του επικεφαλής του Telegram Πάβελ Ντούροφ, ανέφερε σε ανακοίνωση η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB.

Ο Ντούροφ, που βρίσκεται στη Γαλλία, έχει τεθεί στο στόχαστρο στη Ρωσία για κατηγορίες "συνέργειας σε τρομοκρατία", "στο πλαίσιο ποινικής έρευνας" σχετικά με την εκπαίδευση νέων Ρώσων από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες για δραστηριότητες δολιοφθοράς, διευκρινίζει η ανακοίνωση.

Λίγο μετά, στον επίσημο λογαριασμό του Telegram στην πλατφόρμα X αναρτήθηκε εικόνα που δείχνει τον Ντούροφ να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο. Το Reuters σημειώνει ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο άμεσο σχόλιο είτε από τον Ντούροφ είτε από το Telegram.

Έπειτα από θεαματική σύλληψη κατά την κάθοδό του από το αεροπλάνο τον Αύγουστο του 2024, ο Πάβελ Ντούροφ, που απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 2021, τέθηκε υπό εξέταση πριν από δύο χρόνια στη Γαλλία για σειρά αδικημάτων σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα,, με τη γαλλική δικαιοσύνη να τον κατηγορεί ότι δεν ενήργησε παγκοσμίως κατά της μετάδοσης εγκληματικού περιεχομένου στην εφαρμογή μηνυμάτων του.

Έχει τεθεί υπό αυστηρό δικαστικό έλεγχο που του απαγορεύει να εγκαταλείψει τη Γαλλία χωρίς άδεια των αρχών.

Η FSB κατηγορεί το Telegram ότι δεν κατήργησε ένα δημοφιλές ρομπότ συναντήσεων που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τη Μόσχα, από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες προκειμένου να εκπαιδεύσει νεαρούς Ρώσους "σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και σαμποτάζ".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 46 Ρώσοι πολίτες ηλικίας από 12 έως 22 ετών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το Leo Match Bot, που απαγορεύεται στη Ρωσία, έχουν συλληφθεί από τον Ιούλιο 2025 σε διάφορες ρωσικές περιοχές για επίθεση σε μέλη των δυνάμεων της τάξης και πράξεις δολιοφθοράς εναντίον ενεργειακών υποδομών και υποδομών μεταφορών.

Μέσω αυτού του μποτ ήρθαν σε επαφή μαζί τους πράκτορες των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών που παρουσιάζονταν ως νεαρά κορίτσια προκειμένου να τους ασκήσουν στη συνέχεια πίεση και να τους οδηγήσουν σε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και εμπρησμό εγκαταστάσεων υποδομών, σύμφωνα με την FSB.

Η Ρωσία, που έχει εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επίθεση στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, επιβάλλει εδώ και μήνες άνευ προηγουμένου ψηφιακούς περιορισμούς, κυρίως περιορίζοντας την πρόσβαση στην εφαρμογή Telegram και σε μία άλλη δυτική εφαρμογή μηνυμάτων, το WhatsApp, κατηγορώντας τες ότι χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές υπηρεσίες εναντίον της ασφάλειας της χώρας.

Το Telegram, μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή μηνυμάτων που ιδρύθηκε το 2013, υποστηρίζει ότι έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο χρήστες, και χρησιμοποιείται ευρέως και από τις δύο πλευρές στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει προσπαθήσει κατ΄επανάληψη να περιορίσει τη χρήση του Telegram τα τελευταία χρόνια, προωθώντας τη δική της, κρατικά υποστηριζόμενη υπηρεσία μηνυμάτων MAX. Ωστόσο κρατικά σώματα, περιλαμβανομένου του Κρεμλίνου και του υπουργείου Άμυνας, εξακολουθούν να κάνουν αναρτήσεις στο Telegram σε καθημερινή βάση.

Ο Ντούροφ είχε ιδρύσει το ρωσικό ισοδύναμο του Facebook, το VKontakte, προτού πουλήσει το εναπομείναν μερίδιό του το 2014 εν μέσω πίεσης από τις ρωσικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ