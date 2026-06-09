Χώρισαν η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ μετά από σχεδόν τρία χρόνια σχέσης

Η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια μαζί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο χωρισμός δεν είναι πρόσφατος, καθώς οι δυο τους έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και αρκετούς μήνες. Ωστόσο, η απόφαση φαίνεται πως ελήφθη σε πολύ καλό κλίμα, ύστερα από ώριμη σκέψη, με το πρώην ζευγάρι να διατηρεί φιλικές σχέσεις και αμοιβαίο σεβασμό.

Πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας αναφέρουν ότι η Αριάνα Γκράντε είναι καλά και έχει επικεντρωθεί στην επαγγελματική της πορεία. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η περιοδεία «Eternal Sunshine», ενώ παράλληλα ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Petal», που αναμένεται στα τέλη Ιουλίου.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ «Wicked». Η Αριάνα Γκράντε υποδύεται τη Glinda, ενώ ο Ίθαν Σλέιτερ συμμετέχει στον ρόλο του Boq. Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2023 και από τότε απασχόλησε συχνά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Παρότι επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, φαίνεται πως η κοινή τους πορεία ολοκληρώθηκε αθόρυβα, χωρίς δημόσιες εντάσεις ή αντιπαραθέσεις.

huffingtonpost.gr