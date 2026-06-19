Ο Μικ Τζάγκερ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας περιοδείας των Rolling Stones

Ο Μικ Τζάγκερ μίλησε ανοιχτά για την πιθανότητα ανακοίνωσης μιας νέας περιοδείας των Rolling Stones και είπε ότι ελπίζει να δώσουν μερικές «συναυλίες τον επόμενο χρόνο».

Τα ροκ είδωλα ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο άλμπουμ τους, «Foreign Tongues», στις 10 Ιουλίου μέσω της Polydor/Universal Music.

Η πλήρης λίστα των τραγουδιών του δίσκου αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα.

Οι Rolling Stones έκαναν περιοδεία για την προώθηση του προηγούμενου άλμπουμ τους «Hackney Diamonds» στις ΗΠΑ το 2024. Στις 20 συναυλίες πουλήθηκαν σχεδόν ένα εκατομμύριο εισιτήρια και τα έσοδα έφθασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια.

Σε νέα συνέντευξη στην εκπομπή Sunday Sitdown, ο Μικ Τζάγκερ μίλησε για το νέο άλμπουμ και εξέφρασε για άλλη μια φορά τον ενθουσιασμό του να ξεκινήσει περιοδεία.

«Θα ήθελα πολύ. Πραγματικά το θέλω... και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω» απάντησε όταν ρωτήθηκε αν το συγκρότημα σχεδιάζει να ανακοινώσει περιοδεία.

Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι οι θαυμαστές δεν θα περιμένουν πολύ για να τους δουν ζωντανά και, ενώ μπορεί να μην έχει προγραμματιστεί περιοδεία για το 2026, κάνουν σχέδια για το 2027.

«Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου» είπε ο αρχηγός των Rolling Stones.

ΑΠΕ-ΜΠΕ