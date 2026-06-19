Φυτιρής για τις νέες φυλακές στον Μαθιάτη: Μέχρι τον Οκτώβριο το master plan - «Οι υφιστάμενες δεν μπορούν να γίνουν σύγχρονες»

Τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) χαρακτήρισε ως «οδικό χάρτη» για τη διόρθωση των προβλημάτων στις Κεντρικές Φυλακές ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής, σημειώνοντας παράλληλα ότι στο μέλλον οι φυλακές θα μετονομαστούν σε σωφρονιστικό ίδρυμα.

Σε δηλώσεις του την Παρασκευή, στο περιθώριο τελετής βράβευσης στην Αστυνομική Ακαδημία, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι ο πρόεδρος και μέλη της CPT βρίσκονται στην Κύπρο για συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την παρουσίαση της έκθεσης της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής τους θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση μαζί τους.

Αναφερόμενος στην ανέγερση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων των φυλακών, ο Υπουργός είπε ότι ο χώρος έχει ήδη εξευρεθεί, ενώ πριν από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του έργου.

«Στόχος μας είναι όσο το δυνατόν συντομότερα να ξεκινήσουμε τα έργα, αφού ολοκληρωθούν πρώτα οι μελέτες για το νέο συγκρότημα στην περιοχή του Μαθιάτη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο ή τις αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχει master plan, το οποίο θα παρουσιαστεί στις κοινότητες.

Κληθείς να σχολιάσει τα προβλήματα στις φυλακές, ο κ. Φυτιρής είπε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του επισκέφθηκε τις φυλακές και μέχρι σήμερα έχει μεταβεί εκεί επτά με οκτώ φορές, προκειμένου να διαπιστώσει επί τόπου τα πραγματικά προβλήματα.

Όπως είπε, τα προβλήματα έχουν ήδη χαρτογραφηθεί και από τον Ιανουάριο έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την πρόσληψη διευθυντή, την πρόσληψη 90 δεσμοφυλάκων, τη βελτίωση των συνθηκών και την τεχνολογική αναβάθμιση των φυλακών, ώστε να εντοπίζονται περιστατικά όπως το πρόσφατο με drone που μετέφερε ναρκωτικά.

Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι η κατάσταση δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό σημείο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να παρουσιάσει τα πράγματα ως ιδανικά.

«Αυτό που κάνουμε είναι να δρομολογούμε με τον πιο γρήγορο τρόπο αυτά που χρειάζονται για τις υφιστάμενες φυλακές», είπε, προσθέτοντας ότι οι σημερινές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να μετατραπούν σε σύγχρονες φυλακές.

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο στόχος μας είναι στο μεταβατικό στάδιο, μέχρι να γίνουν οι νέες φυλακές, να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες και για το προσωπικό των φυλακών και για τους κρατούμενους», ανέφερε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι οι φυλακές έχουν δύο βασικούς στόχους: τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, μέσω της εκτέλεσης των ποινών που επιβάλλουν τα δικαστήρια, αλλά και την ταυτόχρονη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Πληροφορίες από ΚΥΠΕ