Νευρολόγος του Johns Hopkins αποκαλύπτει τι τρώει για την υγεία του εγκεφάλου του - Το ελληνικό προϊόν που δεν λείπει από το μενού

Η υγεία του εγκεφάλου απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα, καθώς η γήρανση συνοδεύεται συχνά από σταδιακή συρρίκνωση του εγκεφαλικού όγκου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η διαδικασία αυτή αρχίζει συνήθως από τις δεκαετίες των 30 και των 40 ετών και επιταχύνεται μετά τα 70, ιδιαίτερα σε άτομα με Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας.

Ο νευρολόγος Majid Fotuhi, adjunct professor στο Johns Hopkins και ειδικός στη νευροπλαστικότητα, αναφέρει στη Washington Post ότι η φθορά αυτή δεν είναι απαραίτητα αναπόφευκτη. Όπως σημειώνει, ορισμένες συνήθειες στον τρόπο ζωής μπορούν να συμβάλουν στην επιβράδυνση της ατροφίας του εγκεφάλου ή ακόμη και στην αύξηση του μεγέθους περιοχών όπως ο ιππόκαμπος και ο μετωπιαίος φλοιός.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μία από τις βασικές συστάσεις του Fotuhi είναι η μεσογειακή διατροφή. Ο ίδιος δίνει έμφαση σε τροφές όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί, τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα θαλασσινά και το ελαιόλαδο, καθώς περιέχουν θρεπτικά συστατικά που θεωρούνται σημαντικά για την υγεία του εγκεφάλου.

Ο Fotuhi αναφέρει, επίσης, ότι αποφεύγει ιδιαίτερα επεξεργασμένες τροφές, όπως ντόνατς, μπισκότα, μάφιν και αναψυκτικά. Όπως εξηγεί στη Washington Post, προσπαθεί να καταναλώνει φρέσκα φρούτα και λαχανικά και να προετοιμάζει φαγητό στο σπίτι όσο πιο συχνά γίνεται.

Στο δημοσίευμα παρουσιάζεται και το ημερήσιο διατροφικό πρόγραμμα που ακολουθεί ο ίδιος. Για πρωινό, συνήθως επιλέγει βρώμη με γάλα, σταφίδες, μπανάνα και σκόνη πρωτεΐνης. Κάποιες ημέρες προτιμά ομελέτα, στην οποία προσθέτει μανιτάρια, σπανάκι και ντομάτες.

Για μεσημεριανό, ο Fotuhi δηλώνει ότι τρώει συνήθως ένα φλιτζάνι ελληνικό γιαούρτι, συνήθεια που, όπως λέει, διατηρεί σχεδόν καθημερινά από παιδί. Στο γιαούρτι προσθέτει blueberries, επειδή του αρέσει η γεύση τους και, όπως αναφέρει, μπορούν να συμβάλουν στην παραγωγή BDNF, μιας νευροπροστατευτικής πρωτεΐνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τροφές όπως ο σολομός και η μαύρη σοκολάτα μπορούν επίσης να αυξήσουν το BDNF στον εγκέφαλο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν βρίσκεται στο σπίτι, μπορεί να φάει ένα μανταρίνι, ένα μήλο ή ένα μικρό κομμάτι μαύρης σοκολάτας.

Το βραδινό του, όπως αναφέρει στη Washington Post, είναι συνήθως νωρίς, γύρω στις 4:30 με 5:00 το απόγευμα. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, σολομό με λαχανικά ή κοτόπουλο με λαχανικά. Κόκκινο κρέας καταναλώνει μία φορά την εβδομάδα, όχι περισσότερο από δύο, ενώ αναφέρει ότι συχνά συνοδεύει και το βραδινό του με ελληνικό γιαούρτι.

Πέρα από τη διατροφή, ο Fotuhi αναφέρεται και σε άλλες συνήθειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέονται με την υγεία του εγκεφάλου. Μεταξύ αυτών είναι η αερόβια άσκηση, η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, ο επαρκής ύπνος, ο διαλογισμός και η ύπαρξη σκοπού στη ζωή.

Πηγή: Washington Post