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Στην Τάλα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Ζωντανές και δραστήριες κοινότητες με προοπτική»

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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 Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ της Τάλας, σε μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη κόσμο, πολιτισμό και έντονο το στοιχείο της τοπικής κοινωνίας.

Στο φεστιβάλ παρευρέθηκε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στις κοινότητες της υπαίθρου.

 Όπως ανέφερε, οι καλοκαιρινές βραδιές στις κοινότητες έχουν «τη δική τους ξεχωριστή αξία», καθώς αποτελούν ευκαιρίες συνάντησης και επικοινωνίας, αλλά και έναν ουσιαστικό τρόπο ανάδειξης της ομορφιάς του κάθε τόπου και των ανθρώπων του.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε παράλληλα ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου προϋποθέτει κοινότητες «ζωντανές, δραστήριες και με προοπτική», σημειώνοντας πως η ενίσχυση των κοινοτήτων αποτελεί σταθερή επιδίωξη.

 Κλείνοντας, συνεχάρη θερμά το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση εξαιρετική.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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