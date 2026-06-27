Πώς να ασκείστε με ασφάλεια όταν κάνει ζέστη

Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι πρέπει να σταματήσετε την άσκηση. Χρειάζεται όμως προσαρμογή, καθώς η ζέστη αυξάνει την επιβάρυνση του οργανισμού, τον κίνδυνο αφυδάτωσης και την πιθανότητα θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας. Οι ειδικοί συνιστούν απλά αλλά ουσιαστικά μέτρα, ώστε η άσκηση να παραμείνει ασφαλής ακόμη και τους πιο ζεστούς μήνες.

Επιλέξτε τη σωστή ώρα

Η καλύτερη επιλογή είναι να γυμνάζεστε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Αντίθετα, καλό είναι να αποφεύγεται η άσκηση τις μεσημβρινές ώρες, όταν η ηλιακή ακτινοβολία και η ζέστη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Η ενυδάτωση είναι το «κλειδί»

Μην περιμένετε να διψάσετε για να πιείτε νερό. Η επαρκής ενυδάτωση πρέπει να ξεκινά πριν από την προπόνηση, να συνεχίζεται κατά τη διάρκειά της και να ολοκληρώνεται μετά το τέλος της. Σε μεγαλύτερης διάρκειας ή έντονη άσκηση, ποτά με ηλεκτρολύτες μπορούν να βοηθήσουν στην αναπλήρωση των υγρών και των μεταλλικών στοιχείων που χάνονται μέσω της εφίδρωσης.

Ντυθείτε κατάλληλα

Επιλέξτε ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και διαπνέοντα ρούχα που επιτρέπουν στο σώμα να αποβάλλει τη θερμότητα πιο εύκολα. Το καπέλο και το αντηλιακό αποτελούν επίσης βασικά μέσα προστασίας όταν η άσκηση γίνεται σε εξωτερικό χώρο.

Μειώστε την ένταση

Τις πολύ ζεστές ημέρες δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κυνηγήσετε προσωπικά ρεκόρ. Οι ειδικοί συστήνουν πιο ήπια ένταση, περισσότερα διαλείμματα και σταδιακή προσαρμογή του οργανισμού στις υψηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή στα σημάδια του οργανισμού

Ζάλη, έντονη κόπωση, ναυτία, μυϊκές κράμπες, πονοκέφαλος ή σύγχυση μπορεί να αποτελούν πρώιμα συμπτώματα θερμικής εξάντλησης. Σε αυτή την περίπτωση, η άσκηση πρέπει να διακοπεί άμεσα, το άτομο να μεταφερθεί σε δροσερό μέρος, να δροσιστεί και να ενυδατωθεί. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται, απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια.

Ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή

Άτομα με καρδιολογικά, αναπνευστικά ή νεφρικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, παιδιά, αλλά και όσοι δεν είναι συνηθισμένοι να ασκούνται σε υψηλές θερμοκρασίες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Για τις ομάδες αυτές συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή και, όπου χρειάζεται, συμβουλή από τον θεράποντα ιατρό πριν από έντονη σωματική δραστηριότητα σε συνθήκες καύσωνα.

Οι πέντε βασικοί κανόνες