Μια δωρεά, πέντε νέες ζωές: Ο Δρ. Α. Σολουκίδης μιλά για τη συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ στις μεταμοσχεύσεις

Την εξαιρετική συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ σε ό,τι αφορά τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, τόνισε σε δήλωσεις του στο ΚΥΠΕ ο Δρ Ανδρέας Σολουκίδης, Βοηθός Διευθυντής Νεφρολογίας και Προϊστάμενος της Μεταμοσχευτικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο Δρ Σολουκίδης, ο οποίος είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων Κύπρου, είπε ότι από την πρόσφατη δωρεά οργάνων νεαρής Κύπριας που σκοτώθηκε σε τροχαίο, πέντε συνάνθρωποί μας έχουν λάβει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μέσω μιας τιτάνιας προσπάθειας συντονισμού από χειρουργικές ομάδες της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ, σημειώνοντας πως όλοι οι λήπτες είναι πολύ καλά στην υγεία τους.

Ερωτηθείς για την πρόσφατη μεταμόσχευση καρδιάς από νεαρή Κύπρια που σκοτώθηκε σε τροχαίο σε 45χρονη γυναίκα στο Ισραήλ, ο Δρ Σολουκίδης είπε ότι η συγκεκριμένη δωρεά είναι αποτέλεσμα μίας συνεργασίας την οποία έχει υπογράψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Υπουργείο Υγείας με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων του Ισραήλ αλλά και του αντίστοιχου της Ελλάδας.

Βάσει της συμφωνίας αυτής, εξήγησε, «όργανα τα οποία μένουν αδιάθετα στην Κύπρο λόγω του μικρού πληθυσμού και του μεγέθους της χώρας, η οποία δεν πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις οργάνων όπως καρδία ή πνεύμονες ή το συκώτι, δίνονται στις χώρες αυτές, κατά προτεραιότητα στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων της Ελλάδας».

Σε περίπτωση, πρόσθεσε, που κάποιο όργανο απορριφθεί από τον Οργανισμό της Ελλάδας τότε παραχωρείται στο Ισραήλ κατά προτεραιότητα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος λήπτης σε κάποια από αυτές τις δύο χώρες τότε μέσω μιας πλατφόρμας χορηγείται ούτως ώστε να διατεθεί σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Τα τελευταία χρόνια, ανέφερε ο Δρ Σολουκίδης, με την ενεργοποίηση του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων έχει διευρυνθεί η συνεργασία με αυτές τις χώρες, αλλά ιδιαίτερα με το Ισραήλ το οποίο, «πάρα πολλές φορές τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια έχει λάβει μόσχευμα καρδίας όπως είναι και η πρόσφατη περίπτωση από την Κύπρια δότρια, αλλά και πέρσι ένα πνεύμονα, ο οποίος και πάλι απορρίφθηκε από την Ελλάδα και χορηγήθηκε στο Ισραήλ».

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι περίπου 50% των μοσχευμάτων ήπατος, τα οποία δεν δέχεται η Ελλάδα για διάφορους λόγους, καταλήγουν στο Ισραήλ.

«Έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων της Ελλάδας αλλά και με το Ισραήλ» σημείωσε, λέγοντας ότι όταν πρέπει, γίνεται μια «τιτάνια προσπάθεια συντονισμού» από τις χειρουργικές ομάδες.

Πέντε συνάνθρωποι έλαβαν δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

Στην περίπτωση της τελευταίας δωρέας, είπε, υπήρξε συνεργασία τεσσάρων διαφορετικών ομάδων, μιας ομάδας από το Ωνάσειο Νοσοκομείο στην Αθήνα που πήραν τους πνεύμονες, μία ομάδα από τον Νοσοκομείο στο Ισραήλ που έλαβαν το μόσχευμα καρδιάς, μία ομάδα από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης που έλαβε το συκώτι και μία ομάδα από την Κύπρο που έλαβαν τους δύο νεφρούς.

«Όλα τα όργανα έχουν μεταμοσχευτεί. Ειδικά για τους δύο Κύπριους λήπτες νεφρού είναι και αυτοί, όπως και οι άλλοι σε εξαιρετική κατάσταση. Το όργανο δούλεψε αμέσως και έτσι οι άνθρωποι αυτοί, πέντε συνάνθρωποι μας, έλαβαν μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή», σημείωσε.

Η συνεργασία αυτή, τόνισε ο Δρ Σολουκίδης, είναι αμφίδρομη, δηλαδή βάσει των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί, Κύπριοι ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση καρδιάς, πνεύμονα, μπαίνουν στις ελληνικές λίστες, ενώ υπάρχει συνεργασία και με το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τις διασταυρούμενες μεταμοσχεύσεις νεφρού, δηλαδή ζευγάρια τα οποία έχουν κάποιο δότη να τους δωρήσει του λήπτη αλλά δεν ταιριάζουνείτε λόγω ομάδας αίματος είτε λόγω άλλων καταστάσεων, μπαίνουν σε ένα λογισμικό το οποίο διαθέτει το Ισραήλ το οποίο κάνει κάποιες προσομοιώσεις, ούτως ώστε να γίνεται ανταλλαγή νεφρών μεταξύ ζευγαριών".

Με αυτό τον τρόπο, συνέχισε, έχουμε μπορέσει τα τελευταία τρία χρόνια να βοηθήσουμε επτά ζευγάρια από την Κύπρο τα οποία είχαν δότη αλλά δεν μπορούσαν να μεταμοσχευτούν μεταξύ τους, να μεταμοσχευτούν μέσω του προγράμματος ανταλλαγής νεφρών του Ισραήλ.

Επιπρόσθετα, είπε ότι για τις παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις νεφρού, τα παιδιά μεταμοσχεύονται σε συνεργασία με το Ισραήλ αλλά και την Ελλάδα.

«Επομένως η συνεργασία αυτή είναι αμφίδρομη, άρα όργανα τα οποία υπάρχουν και είναι αδιάθετα στην Κύπρο τα δίνουμε για να μην πάνε χαμένα αλλά από την άλλη και οι Κύπριοι ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση αυτών των οργάνων μπαίνουν συνήθως στις λίστες αναμονής αυτών των χωρών», επισήμανε ο Δρ. Σολουκίδης.

Ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων, ο Δρ Σολουκίδης, ευχαρίστησε εκ μέρους της Προέδρου του Συμβουλίου αλλά και του Υπουργείου Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμόσχευσης της Ελλάδας αλλά και τον αντίστοιχο του Ισραήλ για την εξαιρετική συνεργασία.

«Ολα αυτά γίνονται ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους μπορούμε μέσα από το χαμό κάποιου συνανθρώπου μας», τόνισε.

19 μεταμοσχεύσεις νεφρού φέτος στην Κύπρο

Σε ό,τι αφορά φετινά στοιχεία για την Κύπρο, ο Δρ Σολουκίδης είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί 19 μεταμοσχεύσεις νεφρού με τις τελευταίες δύο που έγιναν προχθές, ενώ είναι προγραμματισμένες επίσης ακόμα και άλλες μεταμοσχεύσεις μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ανέφερε ότι συνήθως έχουμε περίπου γύρω στους 10 μεταθανάτιους δότες κάθε χρόνο. Ο αριθμός αυτός, ανέφερε, κατατάσσει την Κύπρο περίπου στο μέσο του πίνακα της ΕΕ. «Άρα, όλες οι προσπάθειες του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε ακόμα παραπάνω τον αριθμό των δυνητικών δοτών, ούτως ώστε να συγκαταλεγόμαστε προς τα πάνω σκαλοπάτια της ΕΕ», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τη ζώσα δωρεά, ο Δρ Σολουκίδης είπε ότι η Κύπρος βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη και σκοπός είναι μέσω διαφόρων δράσεων να βρίσκεται και στις δύο κατηγορίες ψηλότερα.

Φέτος, 19 άτομα έχουν λάβει μόσχευμα νεφρού στην Κύπρο. Τα στοιχεία για τις μεταμοσχεύσεις άλλων οργάνων θα είναι διαθέσιμα στο τέλος του χρόνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ