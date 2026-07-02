Ο Έλληνας ιερέας που έκανε τη βυζαντινή μουσική... metal και πρωταγωνιστεί σε αφιέρωμα της Guardian

Ένας ορθόδοξος ιερέας από το Ναύπλιο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διεθνούς μουσικής σκηνής, χάρη σε ένα άλμπουμ που συνδυάζει βυζαντινή μουσική, doom metal, techno, dubstep και rap. Ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης φιλοξενείται σε εκτενές αφιέρωμα της βρετανικής Guardian, η οποία παρουσιάζει την ασυνήθιστη πορεία του και την απρόσμενη επιτυχία του δίσκου Paradise Metal.

Ο 53χρονος ιερέας υπηρετεί σε ναό στο Ναύπλιο και, όπως λέει, δεν βλέπει καμία αντίφαση ανάμεσα στην πίστη του και την αγάπη του για την ηλεκτρική κιθάρα.

«Η κιθάρα δημιουργήθηκε από τον Θεό. Ο διάβολος δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα», δηλώνει στην εφημερίδα, απαντώντας στην παραδοσιακή αντίληψη που επικρατεί σε κύκλους της Ορθόδοξης Εκκλησίας ότι η ηλεκτρική κιθάρα είναι «όργανο του διαβόλου».

Το Paradise Metal, που ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο σπίτι του, συνδυάζει ψαλμωδίες, χριστουγεννιάτικους ύμνους, βαριές κιθάρες και ηλεκτρονικούς ήχους. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε όταν το μουσικό περιοδικό Pitchfork του έδωσε βαθμολογία 7,6, υψηλότερη ακόμη και από ιστορικούς δίσκους των Daft Punk και Aphex Twin.

Γεννημένος το 1972 στον Πειραιά, ο πατέρας Διονύσιος μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια με έντονες μικρασιατικές επιρροές. Από μικρός μυήθηκε στη βυζαντινή μουσική και με τα χρόνια έμαθε μόνος του να παίζει μια σειρά από παραδοσιακά όργανα, όπως νέι, λύρα, ζουρνά και ταμπούρ.

Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια άρχισε να ηχογραφεί τις δικές του συνθέσεις με εξοπλισμό στο σπίτι του. Ο γιος του τον βοήθησε να μάθει τα βασικά της μουσικής παραγωγής στον υπολογιστή, ενώ τα γυναικεία φωνητικά στο άλμπουμ ηχογραφήθηκαν από μια 23χρονη που γνώρισε στην ενορία του.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει κομμάτια όπως το «Techno in a Monastery», όπου οι βυζαντινές ψαλμωδίες συναντούν ηλεκτρονικούς ρυθμούς, αλλά και το «Flexareis Karga (Church Rap)», ένα τραγούδι με στοιχεία rap. Ο ίδιος εξηγεί ότι αναζήτησε ακόμη και σύγχρονη αργκό στο διαδίκτυο, προκειμένου να γράψει στίχους που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τους νεότερους.

Παρά τη διεθνή προβολή και τις προτάσεις που δέχθηκε μετά την κυκλοφορία του δίσκου, ο πατέρας Διονύσιος ξεκαθαρίζει ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει την ιεροσύνη.

«Λένε ότι ένας ιερέας είναι ανώτερος από έναν βασιλιά, γιατί μπορεί να μετατρέψει το ψωμί στο Σώμα του Χριστού. Ούτε ένας άγγελος δεν μπορεί να το κάνει αυτό», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η αποστολή του στην Εκκλησία παραμένει πάνω από κάθε μουσική επιτυχία.

Εδώ το ρεπορτάζ της guardian