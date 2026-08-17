Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον κλιμακώνουν την πίεση προς τη Μόσχα με νέες κυρώσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει, σύμφωνα με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, το πιο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου. Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, η Κάλας δήλωσε ότι οι νέες καταχωρίσεις που αναμένονται το φθινόπωρο θα αυξήσουν κατά ένα τρίτο τον συνολικό αριθμό ρωσικών οντοτήτων και προσώπων που τελούν υπό κυρώσεις. «Η πίεση πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι η Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμό της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Κρεμλίνο έχει ήδη «πληρώσει βαρύ τίμημα» από τα υφιστάμενα μέτρα, τα οποία, όπως υποστήριξε, έχουν προκαλέσει ζημίες άνω του 1 τρισ. ευρώ στη ρωσική πολεμική οικονομία.

Το σχεδιαζόμενο πακέτο θα είναι το 22ο κατά σειρά από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Το 21ο πακέτο, που εγκρίθηκε στις 23 Ιουλίου, επέβαλε κυρώσεις σε 170 νομικές οντότητες και 48 φυσικά πρόσωπα, ενώ στόχευσε τους τομείς της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των δικτύων κρυπτονομισμάτων της Ρωσίας. Συνολικά, περισσότερα από 3.000 πρόσωπα και οντότητες έχουν πλέον τεθεί υπό κυρώσεις από την ΕΕ, ενώ ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 28 δισ. ευρώ έχουν δεσμευθεί εντός της Ένωσης. Για κάθε νέα καταχώριση απαιτείται η ομόφωνη έγκριση και των 27 κρατών-μελών.

Σκληρότερη στάση μετά από ένα πιο βίαιο καλοκαίρι

Η υιοθέτηση αυστηρότερης ρητορικής ακολουθεί μήνες κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών. Οι ηγέτες της ΕΕ, κατά τη σύνοδό τους τον Ιούνιο, καταδίκασαν αυτό που χαρακτήρισαν σοβαρή κλιμάκωση από πλευράς Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμάχων, επαναβεβαιώνοντας παράλληλα την ετοιμότητα της Ένωσης να ενισχύσει περαιτέρω τη στήριξή της προς την Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο έχει επεκτείνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τη δική του εκστρατεία πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, στοχεύοντας διυλιστήρια, σιδηροδρομικούς κόμβους και στρατιωτικές γραμμές ανεφοδιασμού. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις δυσκολεύονται να σημειώσουν πρόοδο στο μέτωπο, παρά τις συνεχιζόμενες βαριές απώλειες.

Το 21ο πακέτο κυρώσεων λίγο έλειψε να εκτροχιαστεί λόγω της στάσης της Ελλάδας, η οποία είχε θέσει ως προϋπόθεση για την έγκρισή του τη χορήγηση ειδικής εξαίρεσης από την πανευρωπαϊκή απαγόρευση μεταφορών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η Αθήνα τελικά εξασφάλισε την εξαίρεση, παρά τις αντιρρήσεις άλλων κρατών-μελών, σε ένα επεισόδιο που προκάλεσε προβληματισμό στις Βρυξέλλες σχετικά με το κατά πόσο τα εθνικά οικονομικά συμφέροντα μπορούν να περιορίζουν τη συλλογική πίεση της ΕΕ προς τη Μόσχα. Η Κάλας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος ή το χρονοδιάγραμμα του φθινοπωρινού πακέτου, πέραν των βασικών αριθμητικών στοιχείων που παρουσίασε.

Παράλληλες κινήσεις από την Ουάσιγκτον

Η πρωτοβουλία της ΕΕ συμπίπτει με τη σκλήρυνση της αμερικανικής στάσης έναντι της Ρωσίας. Την περασμένη εβδομάδα, η Γερουσία ενέκρινε με ψήφους 86 υπέρ και 11 κατά ένα νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το οποίο παρέμενε επί μακρόν σε εκκρεμότητα. Το νομοσχέδιο φέρει το όνομα του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο μήνα, και δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς έως και 100% σε χώρες που εξακολουθούν να συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, κυρίως την Κίνα και την Ινδία.

Το νομοσχέδιο, το οποίο επεκτείνει επίσης τις κυρώσεις κατά του Ιράν, πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία βρίσκεται σε θερινή διακοπή έως τον Σεπτέμβριο. Η Κάλας δήλωσε ότι ευελπιστεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να «προσεγγίσουν περισσότερο» η μία την άλλη στο ζήτημα της πολιτικής κυρώσεων, μια αξιοσημείωτη τοποθέτηση δεδομένης της ανησυχίας που επικρατεί στις Βρυξέλλες μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αμερικανικής οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο.

Πηγές: Reuters, Euronews, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης