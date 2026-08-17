Daily Sabah: «Γαλάζια Πατρίδα» με περιβαλλοντικό μανδύα τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας

Η Τουρκία ανακήρυξε δύο νέες περιοχές ως «Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα», μία στο βόρειο και μία στο νότιο Αιγαίο, με προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την τουρκική Daily Sabah να συνδέει την κίνησή ατή με τις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Σύμφωνα με την τουρκική Daily Sabah, το ένα πάρκο αφορά περιοχή μεταξύ της Φετιγιέ, στην επαρχία Μούγλων, και του Κας, στην Αττάλεια, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στο βόρειο Αιγαίο, κοντά στις ακτές της Ραιδεστού και των Δαρδανελίων. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι με τις αποφάσεις αυτές η Άγκυρα «επαναβεβαιώνει» τα θαλάσσια δικαιώματά της στο Αιγαίο.

Η Daily Sabah συνδέει ευθέως την κίνηση με τις ελληνοτουρκικές διαφορές για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, υπενθυμίζοντας τις ελληνικές πρωτοβουλίες για θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες και τις αντιδράσεις της Άγκυρας.

Η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται ότι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για μεταβολή του καθεστώτος των θαλάσσιων δικαιοδοσιών, ενώ το δημοσίευμα εντάσσει τις νέες αποφάσεις και στη στρατηγική της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας».

Παράλληλα, η Daily Sabah αναφέρει ότι σχέδιο νόμου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» αναμένεται να συζητηθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ